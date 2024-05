El Lobo volvió al triunfo en casa ante Morón

Gimnasia ganó sin dejar dudas y lo hizo ante su público que en ningun momento retaceó su apoyo a pesar de los resultados adversos en los últimos partidos. Deportivo Morón no tuvo respuestas ante el planteo mensana de atacar desde el minuto cero del partido.

El gol no llegaba (hubo dos faltas claras en el área del Gallito no sancionadas por el árbitro de flojísima labor), pero no entró el Lobo en la desesperación y siguió buscando y buscando hasta encontrar el gol ,

Presionó, y con Recalde "disfrazado" de delantero capturó un rechazo del arquero para poner 1 a 0 en favor de Gimnasia.

No pudo liquidarlo cuando más generaba, pero en un descuido y con mucho de fortuna Olivares marca el empate inesperado. La contra para la visita fue la expulsión de Ferreira lo que obligo al visitante a extramar recaudos defensivos, casi renunciando a las jugadas ofensivas.

Fue todo de Gimnasia buscando el gol del triunfo, remate, travesaño, pica adentro y es gol de los dirigidos por el "Lechuga" Darío Alaniz. Ganó Gimnasia y tendrá una semana más tranquila hasta esperar su próximo partido que será en el sur bonaerense cuando visite a Temperley.

El "Gasolero" está en Mendoza, pero por otro motivo,el martes próximo en el Malvinas Argentinas jugará ante River Plate por los 16avos de final de la Copa Argentina. Obviamente oportunidad más que propicia para cuerpo tecnico y jugadores de Gimnasia ver "en vivo y en directo" a Témperley,su próximo rival.

Síntesis

Gimnasia y Esgrima: 2

Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Franco Meritello, Maximiliano Padilla y Matías Recalde; Leandro Ciccolini, Ignacio Antonio, Fermín Antonini y Nazareno Solís; Jeremías Rodriguez Puch y Luis Silba. DT: Darío Alaniz./ Cambios: Gastón Espósito x Antonini, Facundo Nadalín x Cortez, Agustín Bindella x Solís, Aarón Spetale x Silba.

Deportivo Morón: 1

Juan Martín Rojas; Brian Machuca, Facundo López, Agustín Gómez y Nicolás Henry; Pablo Ferreira; Gastón González, Patricio Núñez y Juan Manuel Olivares; Mario Schonfeld Sala y Ezequiel Rescaldani. DT: Fabián Nardozza./ Cambios: Santiago Sala x Schonfeld, Pablo Cáceres x Núñez, Mariano Bracamonte x Machuca, Jonathan Cañete x Henry.

Goles: PT: 20: Recalde (GyE) / ST: 8: Olivares (DM), 36: Silba (GyE)

Árbitro: Javier Delbarba

Estadio Victor Antonio Legrotaglie Hora: 15.30