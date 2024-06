Inexplicable: el Paso a Chile no abriría hasta el lunes

En Chile la ruta ofrece óptimas condiciones para transitar.

Tras 17 días de corte del Paso Cristo Redentor, hoy se conoció que hace más de 48 horas que Chile tiene la ruta despejada hasta los Caracoles; el problema es que del lado argentino los trabajos de despeje se están haciendo con pocas máquinas y a un ritmo muy lento.



Miembros de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) subieron hoy hasta Las Cuevas y comprobaron que el despeje del camino se está haciendo a un ritmo insólito, después de más de dos semanas de corte en el Corredor Internacional; sólo había tres palas para despejar la nieve, además de una rolba, en la zona de la Curva de la Soberanía y Horcones.



“Hay mucho malestar en los transportes; hace 17 días que estamos esperando la apertura y hoy nos dicen que hasta domingo o lunes no abrirán, cuando las condiciones para pasar están dadas, sólo que no despejan el camino del lado argentino” explicó el presidente de APROCAM, Ricardo Squartini. A lo que el Tesorero de la institución, Carlos Messina añadió: “Argentina debe ser el único país al que no importan las exportaciones, cuando son la única fuente de ingreso de divisas, ¡un país sin dólares se da el lujo de que las mercaderías no lleguen a destino!”



Los rumores indicaban ayer que Chile se había apresurado a despejar de nieve su parte de la ruta, porque el sábado inaugura la temporada de esquí en Portillo y hay razones económicas para apurarse. Bien por Chile, que lo hizo en tiempo récord.



Argentina en cambio, no parece haber entendido el mensaje, pese a que un camionero chileno perdió la vida mientras esperaba la reapertura en el ACI Uspallata, un lugar donde se sufre un frío inhumano sin infraestructura para resguardarse.

A esta tragedia hay que sumar las pérdidas millonarias provocadas por este largo cierre en el Paso, que concentra el 70% del tráfico internacional de cargas entre Argentina y Chile.

Firmado

Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM)

N de la Redacción: Pasado el mediodía se conoció que otro chofer de nacionalidad brasilera varado en Uspallata había muerto luego que fuera derivado para su atención a un Hospital Público a 160 km de distancia. Se llamaba Fernando Guccioni Sousa Vieira