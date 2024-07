Gutierrez se hizo fuerte en el Este mendocino

A San Martin no lo quedaba otra que ganar porque despues solo restarían dos fechas para el final y corre de atrás, y aún cuando hizo méritos en el primer tiempo, no pudo cristlizarlo en la red. En el complemento en la primera que tuvo Gutierrez llegó al gol y dejó "groggy" al conjunto chacarero que parecio reaccionr recién en los últimos minutos pero no le alcanzó.

Párrafo aparte para el comportamiento de los "malos hinchas" primero apedreando el micro que traía a la delegación de Gutierrez y más tarde cuando se jugaba el partido apedrearon a los dirigentes celestes que ocupaban un sector de la platea, y tambien el arquero de Gutierrez acusó el golpe de un proyectil, por ello el árbitro debio suspender el partido en dos oportunidades.

Oficialmente Gutierrez emitio dos comunicados, el primero señalaba "El recibimiento no fue de los mejores, gente Incivilizada agredió con piedras y objetos contundentes a nuestro plantes en cercanías del estadio Libertador General San Martín. Gracias al operativo policial pudimos llegar en buenas condiciones al estadio. Nuestros jugadores ya se encuentran tranquilos y en el vestuario"

Textualmente este es segundo comunicado; "Desde Gutiérrez Sport Club lamentamos y repudiamos las agresiones que nuestra delegación recibió en su llegada al estadio Libertador General San Martin, para el encuentro de este domingo ante el Atlético Club San Martín.Por otro lado, queremos llevar tranquilidad a la familia Celeste. Tanto jugadores, cuerpo técnico, como el resto de la delegación resultaron ilesos y se están evaluando los daños en el colectivo.

Todos los resultados:

San Martin 0- Gutierrez 1

Bolívar 2- Huracán 1

Argentino 1- Ferro Carril Oeste 0

Juventud Unida 0- Atenas 2

Camioneros 3- Estudiantes 1

Posiciones

Gutierrez 31, Bolivar 29, Camioneros 26, Atenas y Argentino 24, San Martin 21, Juventud Unida 20, Huracán 18, Estudiantes 14,, Ferro de General Pico 11.

Próxima fecha (penúltima)

Argentino de Monte Maiz - San Martín de Mendoza/ Gutierrez - Camioneros / Ferro de General Pico- Huracán Las Heras/ Atenas- Bolivar/ Estudiantes- Juventud Unida.

Síntesis

Atlético San Martín: 0

Emanuel Cirrincione; Juan Pablo Vaschetto, Alexis Viscarra Facundo Márquez, Yair Marín y Martin Taborda; Ignacio González, Facundo Oviedo y Santiago Domínguez; Martín Tonso y Germán Sosa. DT: Alexis Ferrero./ Cambios: Gastón Pedernera por Domínguez, Facundo Oviedo y Gianluca Reggi por González y Tonso, Pablo Jofré y Nahuel Bernabé por Vaschetto y Taborda.

Gutiérrez Sport Club: 1

Maximiliano Díaz; Pablo Peña, Fernando Mesa, Santiago López y Nicolás Pacheco; Erwin Miranda, Enzo López, Franco Saccone y Nicolás Arce; Martín Comachi y Cristian Estigarribia. DT: Pablo Jofré./ Cambios: Pablo Peña x Quilez, Enzo Tejada x Saccone, Maximiliano Herrera x Estigarribia, Jesus Vera x Martin Comachi, Tenca Hernández x Arce.

Gol: ST: 9: M. Comachi (G).

Árbitro: Cristian Rubiano (Liga: Santa Rosa).

Estadio Libertador General San Martín