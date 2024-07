Contemponi anunció los 23 para enfrentar a Francia

Felipe Contepomi confirmó los 23 nombres de Los Pumas para el primer test ante Francia que será su presentación como Head Coach . Debut de Joaquín Oviedo como titular. De los que no estuvieron en el mundial Bautista Delguy es el único que arranca como titular. Primera vez entre los 23 para Franco Molina y Bautista Pedemonte.

En primera instancia, el head coach dio detalles de cómo optó por elegir a los 23 jugadores para el duelo ante el seleccionado europeo: "Fue sobre todo lo que pudimos hacer en la semana y como venían los chicos jugando. Veníamos con la misma sintonía de lo que veníamos haciendo. Se compite en la semana y después de los entrenamientos de alta de los miércoles nos juntamos entre todos los entrenadores y decidimos el equipo que creemos que esta apto o en mejores condiciones para el sábado".

Además, el entrenador dialogó acerca de la semana de entrenamientos y el corto tiempo para preparar el encuentro del sábado: "A mí no me gusta la palabra conforme, pero sí creo que obviamente se trabajó muy bien, a conciencia. Entendemos la realidad. Es una semana de dos entrenamientos con cuatro días: dos de estudio, dos de entrenamiento para preparar un test match. Es nuestra realidad, no vamos a poner ninguna excusa con eso. Hacemos, dentro de nuestras posibilidades creo que la hemos aprovechado al máximo y ahora estamos deseosos de jugar el partido”.



En tanto, Contepomi aclaró que este ciclo es un proceso que continúa al de Michael Cheika: “No es un nuevo proceso, es un proceso que continua. Es un nuevo ciclo mundialista. La idea es evolucionar. Me gusta pensar que podemos subir un escalón más de lo que se venía haciendo. como en todo proceso, eso es lo que se tiende a hacer. Los procesos tienden a tratar de mejorar. Esa es nuestra idea. Seguir mejorando, pero es una continuación de lo que se venía haciendo en los últimos dos años, con la idea y la visión de una mejoría”.

Los Pumas se medirán ante ante Francia en el primero de los test matches de 2024. El historial entre ambas selecciones se ajusta a 53 enfrentamientos, con 14 triunfos, 38 derrotas y un empate. El sábado, será la primera vez que se midan en Mendoza, para intentar hilvanar la última alegría ante Les Bleus, cuando en 2016, dirigida por Daniel Hourcade, la Argentina se impuso en Tucumán por 30 a 19.

Argentina

1- Thomas Gallo

2- Julián Montoya (C)

3- Eduardo Bello

4- Matías Alemanno

5- Lucas Paulos

6- Pablo Matera

7- Marcos Kremer

8- Joaquín Oviedo

9- Gonzalo Bertranou

10- Santiago Carreras

11- Mateo carreras

12- Jerónimo de la Fuente

13- Matías Moroni

14- Bautista Delguy

15- Martín Bogado

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Mayco Vivas, 18- Lucio Sordoni, 19- Franco Molina, 20- Bautista Pedemonte, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Tomás Albornoz, 23- Matías Orlando.