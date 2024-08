Rescatan un cóndor hembra con signos de intoxicación en San Rafael

Un hombre divisó el ave y llamó al 911. La Policía Rural se desplazó al lugar y dio intervención a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Sur. Personal de Fauna trasladó al animal a Mendoza para los primeros auxilios. Investigan si se intoxicó con plomo o con agroquímicos.

“Personal de Fauna buscó al animal para trasladarlo en condiciones y lo desplazamos hacia la Fundación Cullunche, que forma parte del Programa de Conservación de Cóndor Andino”, informó el jefe de Fauna, Adrián Gorrindo.

El ejemplar de cóndor hembra tenía un estado de decaimiento generalizado, por lo que de inmediato le realizaron radiografías para saber si tenía fracturas o heridas de bala. Al constatar que no presentaba heridas, se le extrajo sangre: el resultado demorará algunos días, pero el objetivo es investigar si estaba intoxicado con plomo o con algún agrotóxico.

Ahora, el ejemplar sigue un tratamiento preventivo y se le colocó un chip para su seguimiento posterior. Pesa 9,730 kg, no estaba deshidratado y no tiene heridas que hagan pensar que no podrá volver a volar.

El cóndor andino es una especie fundamental para la biodiversidad de Mendoza, ya que es un animal carroñero y esencial para la limpieza de animales muertos y en descomposición. Es considerado vulnerable, por lo que se realizan trabajos de prevención y protección de forma permanente.

Mendoza forma parte del Programa de Conservación del Cóndor Andino, que entre otras tareas coordina el rescate y la rehabilitación de ejemplares silvestres; realiza seguimiento y estudio de sus poblaciones y difunde las diferentes amenazas que afectan a la especie como el uso de cebos tóxicos, la intoxicación por balas de plomo y los vertederos a cielo abierto, entre otras.

Nuestras áreas naturales protegidas operan como santuarios para la conservación de esta especie amenazada. Desde hace cuatro años, se viene implementando el censo, que es fruto de un trabajo interinstitucional coordinado y sostenido.

Tanto el cóndor andino como toda la fauna silvestre de Mendoza se encuentran protegidos por la Ley Nacional de Fauna 22421, la Ley Provincial de adhesión 4602, su modificatoria la Ley 7308 y el Decreto Reglamentario 1890/05.

Para colaborar en su conservación, se debe respetar su hábitat, no utilizar sustancias tóxicas que luego puedan ser consumidas por los animales y estar atentos. Desde la Provincia, se insta a la población a brindar información sobre ejemplares de fauna silvestre heridos y de caza o tenencia ilegal.

Existe un portal de denuncias en el sitio del Ministerio de Energía y Ambiente y, si se trata de una emergencia, se puede llamar al 911 para que dé aviso a los organismos pertinentes.