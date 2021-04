Recomendaciones para detectar falsos instaladores cuando bajamos un programa

El Laboratorio de Amenazas de Avast lanzó una guía para ayudar a los usuarios de la informática a saber cuándo estamos ante instaladores engañosos. Estos son instaladores disponibles en Internet que las personas implementan pensando que instalarán un juego u otro software deseado, pero en lugar de un programa legítimo (o, a veces, en adición al programa legítimo) obtienen un malware u otro software que no necesitaban ni esperaban.

Esto sucede a menudo cuando se intenta instalar juegos o software que está alojada en distintas páginas a los sitios de descarga oficiales, y que son gratuitas.



Si bien Avast y otros programas de software de seguridad suelen detectar estos instaladores engañosos como potencialmente dañinos, las personas pueden confundirse porque creen que lo que intentan descargar es legítimo y no malware u otro software no deseado.

Christopher Budd y el equipo de Threat Lab de Avast comparten algunos consejos importantes para ayudar a identificar y evitar esta amenaza:

-Si una oferta es demasiado buena para ser verdad, como un juego o software gratis que normalmente no es gratis, sospecha.

-Si un programa que deseamos se ofrece en un sitio web fuera de una tienda de aplicaciones oficial o del sitio web del fabricante del programa, desconfía.

-Si empezás a instalar algo y el idioma del instalador cambia, sospecha

-Si el instalador te ofrece varias aplicaciones que no deseabas o no esperabas, desconfía.

-Si el instalador finaliza sin instalar realmente lo que esperabas, sospecha aún más.



-Si sospechas de un instalador, lo ideal es interrumpirlo, no dejar que siga corriendo en la PC. Si no hay boton para cancelarlo, presionar CTRL-ALT-SUPR y abrir la lista de programas en ejecución, resaltar el instalador y hacer clic en "Finalizar tarea", por ejemplo, en Microsoft Windows.

-Si tu software de seguridad muestra una advertencia sobre lo que estás instalando, confía en él y deja que te proteja a ti y a tu computadora.

-Si llegas al estadio final de instalación de un programa como este y te das cuenta de que no es lo que deseas, desinstala todo lo que se instaló y ejecuta un análisis completo de tu sistema con el software de seguridad que uses.



Si comprendes cómo funcionan estos instaladores, podés protegerte mejor de las desagradables sorpresas de software no deseado y malware. Estos consejos de Avast pueden ayudarte a asegurarte de que solo tengas las aplicaciones y los juegos que deseas y esperas en tu sistema.