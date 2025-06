Nueva startup de financiamiento para pymes

Llega LUC, la primera plataforma digital diseñada para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder al financiamiento de manera rápida y simple en un mismo lugar. Con el potencial de conectarlas con una amplia red de entidades oferentes en todo el país, se trata de una solución diseñada para cubrir una demanda histórica insatisfecha en el segmento, estimada por el Banco Mundial en USD 51.800 millones, un valor equivalente a casi 10 puntos del PBI de Argentina.



Con casi 1.8 millón de pymes registradas en la Sepyme, el mercado crediticio argentino enfrenta una problemática estructural, donde los fondos destinados al sector privado representan apenas el 6,7% del PBI, uno de los niveles más bajos de la región si se compara con Uruguay (26,4%), México (34,3%), Colombia (44,2%), Brasil (71,8%), Chile (112,85).

En este contexto, LUC se posiciona como un marketplace estratégico que facilita el encuentro entre las mipymes y los productos de entidades financieras y no financieras, SGRs, fondos de garantía públicos y agentes de Bolsa, entre otros actores del ecosistema.



“Las pymes son el motor de la economía argentina pero, paradójicamente, enfrentan enormes barreras para acceder al financiamiento. Nos propusimos cambiar esa realidad y ofrecerles una herramienta intuitiva, transparente y federal que les permita conocer las opciones disponibles y acceder al crédito que necesitan para crecer. Desde la carga documental simplificada y centralizada, queremos que cualquiera de ellas pueda tomar sus decisiones financieras con la misma información y oportunidades en todo el país”, afirma María Laura García Conejero, Founder & CEO de LUC.



Entre las principales ventajas para las pymes se destaca que el modelo de LUC no tiene costo para la mipyme: basta realizar el registro por única vez y completar el perfil para tener acceso a la propuesta centralizada de la oferta crediticia y la posibilidad de cotejar múltiples opciones en menos tiempo. Esa carga de datos facilitada conforma el legajo de la pyme, que incluye datos procedentes de fuentes públicas como BCRA, ARCA y bureaus de crédito, y queda disponible para todas las gestiones posteriores, sin necesidad de repetir el proceso en cada nueva solicitud.



Todo, dentro de una interfaz amigable que ordena, jerarquiza y presenta las propuestas. El usuario puede explorar directamente tanto las líneas de créditos, como avales, descuentos de documentos y otros. La búsqueda asistida de LUC hace recomendaciones y/o contacta a los oferentes tengan o no publicados sus productos en la plataforma.



En cuanto a las entidades oferentes, tienen una oportunidad optimizada para aumentar su cartera, colocar sus líneas de una manera más eficiente, conectar con los perfiles que están buscando esos productos en todo el país para luego avanzar con la concreción de las operaciones en sus propios canales. Así, agilizan la evaluación inicial, optimizan la eficiencia en los tiempos de respuesta y mejoran la gestión comercial.



“En general, bancos, fintech y SGRs hacen un gran esfuerzo por colocar sus líneas de crédito, pero no siempre logran monetizarlas como esperan. Las pymes requieren más análisis, más acompañamiento, y eso les representa un desafío operativo que no todos los oferentes pueden asumir. Por eso, esta plataforma es un aliado clave ya que les acerca un universo más amplio de potenciales clientes y optimiza los mecanismos de calificación”, destaca Irene Alfiz, Directora de Planeamiento Estratégico de LUC.

Otro diferencial de LUC es que une a las partes, facilita y agiliza el encuentro, pero no intermedia ni interviene en la comunicación entre la pyme y el oferente, que cuentan con un canal específico para mantener el intercambio de información y documentación dentro de la plataforma.



Cabe destacar que, a través del licenciamiento de tecnología SaaS (Software as Service), algunos módulos de LUC son adaptables y pueden ofrecerse bajo demanda a instituciones financieras que busquen incorporar soluciones digitales a su operación interna. Esta línea abarca desde funcionalidades puntuales (compatibilización de motores de decisión, optimización de procesos e integración de software de gestión, o armado de bases de clientes, entre otras) hasta soluciones de marca blanca totalmente personalizables.



Acerca de LUC

LUC es la primera plataforma integral de créditos para mipymes en Argentina y Latinoamérica, diseñada para que accedan a las mejores opciones de financiamiento disponibles en el mercado y puedan avanzar con el trámite de forma rápida, simple y digital. La plataforma sirve a las entidades financieras oferentes para conectar con una amplia audiencia de pymes en todo el país, brindándoles la posibilidad de observar en tiempo real la demanda crediticia, testear nuevos productos, conectar con potenciales clientes y avanzar con la concreción de las operaciones en sus propios canales.