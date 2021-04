Empresa de logística Chazki recibió millonaria inversión y se prepara para competir en Latinoamérica

Chazki, la empresa de logística regional que brinda soluciones para ventas de ecommerce y retail, recibió una fuerte inversión de Talipot Holdings - fondo de capital privado mexicano - y el líder del retail en Latinoamérica: Grupo Falabella, entre otros inversores por un total de US$ 7 millones. De ese monto, US$ 2 millones irán para la Argentina, donde abren oficinas y plantas en Córdoba, Santa Fe y Mendoza con todos sus servicios: Última Milla Next Day y Same Day, así como los servicios de Última Milla inter provinciales.

“La expansión de la compañía al interior del país va a significar un aumento del 50% en la cantidad de empleados directos. Apuntamos a generar unos 600 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Cabe destacar que desde que estamos en el país, se ha multiplicado 6 veces año a año la cantidad de paquetes que se mueven por día”, señala Juan Pablo Valenzuela, Country Manager de Chazki Argentina.

Bajo el concepto de Economía Colaborativa, la empresa apuesta este 2021 a competir además en el sector de Delivery en Argentina, como ya viene haciendo en otros países de la región. En Perú y Chile, Chazki realizó una alianza con la cadena de supermercados Tottus, como partners de distribución de la app Fazil que el grupo Falabella tiene exclusivamente para sus actividades de supermercado, donde los envíos se realizan en menos de una hora.

De esta manera, Chazki se posiciona, frente a sus competidores de la rama de entregas de última milla, como la empresa tecno logística con el abanico de servicios más completo del mercado. Cuenta con una estructura capaz de gestionar de forma rápida, flexible y segura y ofrece tres formatos de entrega: retiros y entregas en el día, retiros en el día y entregas al día siguiente o entregas programadas. Sus principales clientes son Mercado Libre, Walmart, Amazon, Nestlé, entre otros.

La plataforma está integrada con las principales empresas de ecommerce de la región, donde el tracker puede seguir el pedido en tiempo real, incluso puede visualizar el paquete donde se encuentra al momento de la entrega. El dispositivo brinda nombre, apellido, teléfono y foto del transportista que realizará el servicio, y un back-check de cada mensajero, dando un marco de seguridad y practicidad al consumidor.