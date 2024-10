La tigresa de Bengala del ex zoo de Mendoza, en viaje a EEUU

La tigresa de Bengala Lucy, última en su especie que quedaba en Mendoza, partió este lunes 7 de octubre hacia un santuario en EEUU especializado en felinos: The WildCat Sanctuary, un espacio natural de 161.874 metros cuadrados donde los animales pueden desplazarse en condiciones similares a las de su vida salvaje. Lucy había llegado a Mendoza en 2011, luego de una vida en cautiverio en el ex zoológico de Batán, en la provincia de Buenos Aires.

“Estamos muy contentos porque después del trabajo que este equipo está haciendo desde 2018, Lucy puede ir a un santuario donde se sienta mejor, esté en un hábitat más parecido a su hábitat natural. Va a viajar a Minnesota a un santuario especializado en felinos”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, durante el operativo de traslado desde el Ecoparque, desde donde el animal salió rumbo al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en un habitáculo especialmente confeccionado para sus necesidades.

“Ha sido un trabajo de mucho tiempo. Lucy ingresó a este Ecoparque, entonces zoológico, en 2011. Es una tigresa que nació en cautiverio. Tenía tres años cuando ingresó acá. Nació en cautiverio en el zoológico de Batán, de la provincia de Buenos Aires”, explicó la ministra, y agradeció “el enorme trabajo del personal del Ecoparque, del director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, y de las fundaciones Franz Weber y Enfoque Animal”.

“Más allá de las obras y todo lo que se está haciendo para reabrir este Ecoparque y darle otro enfoque totalmente distinto, es muy importante todo lo que se ha venido haciendo con los animales, porque muchas veces parece desde afuera que acá adentro no pasa nada, y acá adentro pasan muchas cosas. Este equipo trabaja muchísimo por la calidad de vida, por la salud de todos estos animales y por reinsertarlos, no en su hábitat natural, porque han nacido y han crecido y vivido en cautiverio, no podrían sobrevivir en su hábitat natural, pero sí en un hábitat lo más parecido posible al lugar del que no deberían haber salido”, destacó Latorre.

Un largo camino

Desde 2018, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque encaró un programa de trabajo para dar mejores condiciones de vida a los tigres de Bengala, en cumplimiento con los objetivos establecidos por la Ley Provincial 8945 y el Decreto Provincial 1754/2024.

“Se presume que Lucy nació en 2008, un animal que ha vivido la mayor parte de su vida en cautiverio. Con esto cambiamos su calidad de vida, algo que es muy importante para nosotros”, afirmó Ignacio Haudet. “Ella viaja en un habitáculo especialmente acondicionado por nuestro personal para la tigresa, que tiene una dieta especial y monitoreo permanente”.

“El trabajo comenzó con las dos tigresas, Lucy y Violeta, pero Violeta era un animal geronte y falleció hace unos meses. Todo esto implicó hacer un chequeo sanitario previo. Lucy tenía afecciones típicas de los felinos y de su edad y pudimos trabajar para que estuviera en condiciones de emprender este viaje”.

“Aunque el Ecoparque tenga las puertas cerradas, las cosas siguen sucediendo. Esas puertas cerradas significan que se están abriendo otras, y en otras partes del mundo para que estos animales tengan una vida mejor”, sumó Haudet.





“Estamos viviendo un momento histórico luego de ocho años de trabajo”, afirmó el consejero del Ecoparque por parte de la Fundación Franz Weber, Leandro Fruitos. “Hoy este animal va a tener la oportunidad de vivir en un lugar más apropiado para su especie”, aseguró.

¿Cómo es el viaje de Lucy?

El trabajo del Gobierno de Mendoza, en alianza con la Fundación Franz Weber y Enfoque Animal, dio como resultado esta nueva oportunidad para Lucy. Su traslado es todo un desafío, ya que se deben garantizar las necesidades médicas y logísticas y cumplir con los estándares CITES y IATA para el transporte de animales vivos.

“Lucy es longeva, pero la esperanza de que pueda vivir muchos años en el santuario está”, afirmó Geraldine Vidal, de la Fundación Enfoque Animal, quien acompañará a la tigresa durante todo su trayecto.

Vidal explicó que en el santuario la tigresa tendrá una adaptación paulatina, y que contará con espacios internos y externos, además de un equipo especializado de veterinarios. The WildCat Sanctuary le brindará mejores condiciones de vida, ya que podrá disfrutar de un espacio natural, con servicios de alta complejidad y monitoreo permanente. Además, tendrá la oportunidad de integrarse a grupos de individuos de su misma especie, estableciendo nuevas relaciones y vínculos.

Lucy comenzará su recorrido vía terrestre, hasta el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, para luego volar hasta Nueva York. Allí, personal del santuario la recibirá y la trasladará, vía terrestre, hasta su destino final en Minnesota. Durante todo el viaje, será monitoreada y acompañada por personal médico veterinario y cuidadores especializados.

The WildCat Sanctuary es el mismo lugar al que, en 2018, los leones Chupino y Salteña del ex zoológico de Mendoza fueron trasladados para disfrutar de una mejor calidad de vida.

Esta organización, altamente especializada y con vasta experiencia en el cuidado de felinos, es reconocida internacionalmente por sus estándares de excelencia y está acreditada por la Global Federation of Animal Sanctuaries, la American Sanctuary Association y la Big Cat Alliance.

El santuario donde residirá Lucy no permite en ingreso al público con finalidades recreativas, ni tampoco reproduce ni comercializa ningún tipo de animal.