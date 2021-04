¿Qué está pasando con la pandemia de Covid en San Luís?

"La realidad es la Unica verdad"

Según los datos aportados por los gobiernos nacional y provincial estamos -en esta “segunda ola”- liderando, proporcionalmente, el pico de contagios en todo el país.

¿Cómo pudo suceder esto?

-En la relación Gobierno-Pueblo se necesitan dos requisitos fundamentales: I.-) Para el primero, se requiere “AUTORIDAD”, es decir un ordenamiento sensato, basado en la legitimidad de origen y de ejercicio, que presente propuestas y acciones lícitas y razonables, dentro de los límites del orden ético y moral para procurar la DIGNIDAD de la persona humana y el BIEN COMÚN.



II.-) Para el segundo, se precisa “PARTICIPACIÓN”. O sea, la buena o mala gestión del Gobierno no es exclusivamente responsabilidad de los gobernantes sino de toda la Comunidad y de su necesario compromiso. No debe ni puede permanecer al margen, no alcanza con votar cada dos años (“a mayor participación, mayor democracia”).

Entonces, es evidente que: por un lado, el gobierno ha perdido autoridad y demuestra indecisión; y, por el otro, hay una insuficiente participación social.

Dicho lo que antecede, veamos qué sería bueno hacer desde el sentido común (o “comunitario”) ante la situación planteada: -Conociendo que, los distintos gobiernos, apelan a variados recursos para atenuar el virus, al menos hasta que su población sea vacunada en su totalidad o supere el tan ansiado 70% para conseguir inmunidad colectiva (o “de rebaño”, como se la define) y no pudiendo establecerse el tiempo en que se pueda alcanzar; reconociendo el maravilloso esfuerzo y sacrificio que hizo el Pueblo de San Luís; y lamentando que no se tomarán a tiempo, se PROPONEN como medidas inmediatas e ineludibles, las siguientes:



1º) Aumentar el número de camas para terapia intensiva hasta triplicar las que ya posee el sistema de salud provincial;



2º) Disponerlas en los dos grandes complejos sanitarios de reciente inauguración: a) el Hospital “Ramón Carrillo” de la ciudad capital; y b) el Hospital de “La Pedrera” en la ciudad de Villa Mercedes;



3º) Contratar personal médico, psicológico, técnico y de enfermería indispensable para atender adecuadamente las demandas;



4º) Proveer los insumos y elementos técnicos necesarios (especialmente respiradores, medicamentos y oxígeno), así como personal capacitado (en cantidad suficiente y debidamente retribuido) para socorrer y asistir a los pacientes;

5º) Reasignar, a tales fines, las partidas imprescindibles, dejando sin efecto los gastos reservados y superfluos, reduciendo al menos en un 30% las remuneraciones de todos los funcionarios políticos sin excepción, hasta que pase definitivamente el peligro; debiendo, a este respecto, sancionarse una ley, en no más de 96 horas, que contenga las especificaciones precedentes.-



Villa Mercedes (S.L) 26 de abril 2021