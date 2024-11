Este sábado San Juan celebrará el Seven del Sol 2024

Seven del Sol, foto prensa Unión de Entre Rios

Seven del Sol, foto prensa Unión de Entre Rios

Durante el fin de semana, en San Juan se presentó públicamente el Seven del Sol 2024. La competencia deportiva será de rugby masculino, bajo la modalidad seven (siete jugadores por equipo).

El certamen se disputará el próximo sábado 02 de noviembre de 2024. El torneo tendrá como sede oficial el San Juan Rugby Club, Santa Lucía. Los seleccionados provinciales que participarán serán seis: San Juan, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.

El evento contará con la presencia de un invitado de lujo: Santiago Gómez Cora, entrenador de la Selección Argentina de Rugby Seven.

El torneo contará con la organización de la Unión Sanjuanina de Rugby (USR). Y el auspicio del Gobierno de San Juan, por intermedio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El certamen será uno de los eventos más importantes del año para el rugby sanjuanino.

La conferencia de prensa, que sirvió de lanzamiento oficial, se celebró el viernes 25 de octubre, a las 19 horas, en la sala de prensa Dante Pantuso del estadio Aldo Cantoni, Capital.

La mesa de autoridades estuvo integrada por Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte; Pablo Tabachnik, secretario de Deporte; Lucas Verdeguer y Jorge Barrera, presidente y vicepresidente respectivamente de la USR; Javier Sánchez, entrenador principal de la Selección Sanjuanina y Juan Pablo Castro, capitán del seleccionado provincial.

En la conferencia, autoridades de la USR también informaron que el staff técnico de la Selección Sanjuanina estará conformado por: Javier Sánchez, head coach; Pablo Tinto y Mariano Olguín, entrenadores asistentes; Pablo Scadding y Pablo Cortéz, preparadores físicos y Fernando Mraca, manager.

Zonas y el fixture de la competencia

Grupo A: San Juan, Salta y Tucumán.

Grupo B: Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero.

Fecha 1

14 horas – Grupo A: San Juan vs Salta

14:20 horas – Grupo B: Córdoba vs Mendoza

Fecha 2

15 horas – Grupo A: Salta vs Tucumán

15:20 horas – Grupo B: Santiago del Estero vs Mendoza

Fecha 3

16 horas – Grupo A: Tucumán vs San Juan

16:20 horas – Grupo B: Córdoba vs Santiago del Estero

Final de Copa Bronce – 17:20 horas: 3° de GA vs GB.

Final de Copa Plata – 18 horas: 2° de GA vs GB.

Final de Copa Oro – 18:40 horas: 1° de GA vs GB.