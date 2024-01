Huazihul dice presente en el Seven de Viña del Mar

l club de rugby de San Juan que será el primero en poner en marcha su calendario competitivo en 2024 será Huazihul Rugby Club. El Cacique de Rivadavia será el único de la provincia de San Juan que competirá en el Seven de Viña del Mar.

La competencia chilena, de vasta trayectoria, celebrará su 36° edición desde este viernes 12 al domingo 14 de enero, con Reñaca como distrito sede del evento. El campo deportivo anfitrión para el torneo será el del The Mackay School, ubicado en la localidad mencionada.

En esta oportunidad, el certamen tendrá un total de 21 equipos participantes. Huazihul, el único de San Juan, será uno de los tres argentinos y el resto serán todos de Chile.

Con respecto a la modalidad de competencia, la organización dispuso que a lo largo del viernes se disputen los partidos de clasificación al cuadro principal. De Old Macks B, Jobs, New Lions, Old Anglonians, Los Troncos, Rucamanque, Stade Francais, Lagartos y Sporting B clasificarán cuatro equipos a la siguiente fase.

Entre sábado y domingo se jugará la fase de grupos y las rondas eliminatorias. En esta ronda ya están clasificados Huazihul (San Juan), Liceo (Mendoza), Invitación Cuyo -no ha trascendido a qué equipo cuyano se refiere, probablemente sea mendocino-, Old Boys –campeón vigente-, Old John’s, Alumni, Dobs, PWCC, Old Reds, All Brads y Sporting.

Los cuatro de la qualy se sumarán a estos para totalizar 16 equipos. La ronda inicial repartirá a cuatro equipos en cuatro zonas distintas. Los dos primeros de cada grupo accederán directamente a los Cuartos de Final de Copa Oro y Plata del domingo. Mientras que los dos restantes jugarán (el domingo) por la Copa Bronce y Copa Estímulo.

El Rojinegro sanjuanino viene entrenándose para este torneo desde hace tres meses. Y desde el Cacique confirmaron quiénes integrarán la delegación, la única de San Juan que dirá presente.

Plantel: 1- Franco Tejada, 2- Juan Pablo Reina, 3- Francisco Paternoste, 4- Esteban Guajardo, 5- José Camacho, 6- Rogelio Sánchez, 7- Manuel de la Plata, 8- Juan Basañes, 9- Willy Vega, 10- Facundo Sombra, 11- Eduardo Vargas, 12- Rodrigo Aguero, 13- Facundo Pérez y 14- Gastón Reyes.

Entrenador: Franco Tejada.

Staff: Emiliano Morales, Alejandro Molina y Facundo Platero.

Información y fotografía de archivo: Prensa Huazihul San Juan Rugby Club.

Seven Viña del Mar

Este sábado y domingo se disputará el SEVEN de Ruby Viña 2024 en las dependencias del The Mackay School de Reñaca, en la Región de Valparaíso. El certamen reunirá a 28 equipos de variados puntos del país y se espera la presencia de algunos invitados internacionales. Las semifinales y la final se disputarán el 14 de enero.

Por primera vez, El SEVEN internacional podrá ser visto en directo por Zapping Sports con más de 7 horas de transmisión ininterrumpidas para todos sus clientes sin costo adicional. En el relato estará Fabián Taboada, de gran trayectoria en ESPN, junto con Sebastián Pizarro, director de Chile Rugby. También acompañarán Patricio Fernández y Francisco Hurtado, ex jugador del Old Georgians y actual director deportivo en Saint George´s School.



El evento comenzará a las 11:00 horas del sábado 12 de enero con el partido entre All Brads y Sporting por el grupo D.