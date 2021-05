En cancha de Maipú la Lepra dejó el invicto ante Ferro

Independiente Rivadavia no tuvo un buen domingo, la malaria comenzó temprano cuando Leonel Ferroni que estaba confirmado como titular amaneció con un estado gripal y tuvo que ser reemplazado por Godoy, como el césped del Bautista Gargantini ha sido resembrado tuvo que hacer las veces de local en cancha de Maipú, el estadio Omar Higinio Sperdutti para defender la punta y el invicto ante Ferro Carril Oeste y no consiguió ninguna de las dos cosas, no le salieron bien las cosas a los Azules, esta tarde de blanco y el triunfo para los de Caballito no suena injusto, ah, quedaba otra mala, se fue expulsado Paolo Impini apenas había conseguido el descuento que lo dejaba a un gol del empate.

El equipo visitante sabe a lo que juega, es muy sólido atrás, y trata de ser efectivo cuando la tiene a favor, Independiente fue coraje, entrega, pero no alcanzó. Por ahí pudo igualar en alguna corajeada, pero si decimos esto, tambien hay que reconocer que Ferro pudo llegar al tercero en los minuto finales pero el travesaño lo impidió.

Se perdió la punta y el invicto, pero sigue estando "ahi" el equipo mendocino que seguirá dando pelea, el próximo juego será el sábado próximo a las 3 de la tarde visitando a Tristán Suárez.

Síntesis:

Independiente Rivadavia (1):

Emmanuel Cirrincione; Luciano Sánchez, Paolo Impini, Alejandro Rébola, Fernando Godoy; Leonel Ferroni; Sebastián Navarro, Facundo Fabello, Lautaro Disanto; Daniel Imperiale y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Ramiro Maldonado por Araujo, Félix Banega por Disanto,Mauricio Sperdutti por Sánchez (IR)

Ferro Carril Oeste (2):

Marcelo Miño; Federico Murillo, Gabriel Díaz, Sebastián Olivarez, Lucas Souto; Victorio Ramis, Federico Fattori, Fernando Miranda, David Gallardo; Franco Toloza y Germán Rivero. DT: Diego Osella./Nahuel Maidana por Ramis, Alejandro Manchot por Gallardo y Nicolás Gómez por Toloza.

Goles: PT: 33: Toloza (FCO)./ ST: 22: Rivero (FCO), 32: Maldonado (IR)

Expulsado: ST: 34´Impini (IR)

Árbitro: Andrés Gariano/ Estadio Omar Higinio Sperdutti (cancha del Deportivo Maipú)