Aún sigue cortado el tránsito entre Potrerillos y Uspallata

Las autoridades habían informado que luego de cumplimentarse todo el proceso judicial para los correspondientes peritajes a raiz del accidente vial en Ruta Nacional N° 7 km 1130 en el túnel 7 en inmediaciones de la localidad de Uspallata se procedería a liberar el tránsito para que vuelva a la normalidad.

El accidente ocurrió a las 7:30 am y se había estimado que a las 16 horas volvería a poder transitarse normalmente pero pasadas las 20 hs eso no ocurrió. Mientras en Uspallata esperan muchos pasajeros de colectivos que se habilite el tránsito para regresar a la ciudad de Mendoza. Otro tanto son los viajeros que quieren cruzar la frontera hacia Chile que esperan en Potrerillos que son los dos puntos donde policía ha cortado el tránsito para circular. Ahi se espera que la grua y otros vehículos terminen de hacer la remoción del camión volcado en una zona donde no hay prácticamente banquina y entre túneles.

Hasta el momento hay dos adultos con heridas de consideración (fractura de esternón y otras) internados en el Hospital Central mientras que 3 de sus hijos fueron atendidos en el Hospital Notti con heridas diversas pero sin gravedad.