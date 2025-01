Llega el Nuevo Citroën C3 YOU!

Citroën, lanza al mercado argentino una nueva versión del primer exponente de la familia C-Cubo, el Nuevo Citroën C3 YOU!, un hatchback moderno, fuerte y lleno de personalidad, desarrollado y fabricado en América del Sur.

La nueva versión del hatchback con actitud SUV estrena el premiado motor Turbo T200 de 120 CV y 200 Nm de torque, acoplado a una caja del tipo CVT de siete velocidades y tres modos de conducción. El desempeño dinámico de este modelo es inédito, gracias al motopropulsor desarrollado en el Centro Tecnológico Stellantis en Sudamérica, reconocido por la crítica y el público tras ser aplicado a varios modelos de Stellantis.

Los beneficios de la plataforma CMP hacen que el Nuevo C3 YOU! pese sólo 1.115 kg. Esta ligereza es posible gracias a las tecnologías aplicadas en la arquitectura que no sólo favorece las prestaciones del modelo, sino que también le confiere agilidad y más eficiencia.

LA MISMA ACTITUD SUV, CON MÁS RENDIMIENTO Y ESTILO

Para recibir el nuevo motor Turbo T200, el C3 YOU! recibió cambios en el sistema de suspensión, con nueva calibración de espirales y amortiguadores. El sistema de frenos ha sido redimensionado, mientras que la dirección asistida eléctricamente ha recibido una nueva calibración específica.

La conocida caja automática del tipo CVT de siete velocidades adopta también una lógica de funcionamiento específica para el C3 YOU!, e incluye tres modos de funcionamiento: automático Drive, que favorece la eficiencia; Sport, para quienes buscan aún más agilidad; y Manual, que permite cambios de marcha secuenciales mediante la palanca, con indicador de cambio de marcha en el panel digital.

Está nueva versión incluye un paquete de novedades con un diseño único desarrollado especialmente para el Nuevo C3 YOU!. La lista de elementos de diseño comienza con los nuevos tapizados de cuero con detalles en azul esmeralda, alfombras de tela interiores bordadas con el logo YOU!, embellecedores de interior en zócalos de puertas delanteras color plata, molduras de faros rompenieblas y personalización YOU! en laterales con detalles azul esmeralda, insignias en laterales y en el portón trasero el logo Turbo 200 revela el motor, como también la identificación del modelo. La carrocería Bitono es de serie con el techo negro, y posee llantas en color negro brillante.

Los colores definidos de la versión del exitoso modelo serán: “one tone” Negro Perla Nera y en las combinaciones bitono: Gris Artense; Gris Grafito y Blanco Banquise con techo negro.

El nuevo C3 YOU! toma como punto de partida los equipamientos de la versión FEEL PACK adicionando los diferenciales exclusivos antes mencionados lo que lo convierten en el nuevo tope de gama del C3.

Precio

El Nuevo C3 YOU! sale a la venta en la Argentina con el siguiente precio en pesos e IVA incluido: $24.740.000, lo que lo convierte en el compacto con motorización turbo más accesible.