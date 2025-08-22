"Velada de campeones y semilleros" en el Poliguay

El Tomba eliminado de la Copa Sudamericana
Godoy Cruz perdio con Atletico Mineiro 1 a 0 y terminó su participación en el certamen internacional, el lunes por el Clausura recibirá a Vélez Sarsfield.
Dos pupilos de Pablo Chacón, el Turco Abraham Buonarrigo y el peruano Diego Quiñones los principales protagonistas de la velada boxística del 6 de setiembre.Deportes22/08/2025Deportes CuyoNoticias
El 6 de septiembre, en el polideportivo municipal Poliguay, se desarrollará una importante jornada boxística, la "Velada de campeones y semilleros", en la que habrá peleas amateur y profesionales a partir de las 18.
Los dos combates de fondo serán Gianpier Quiñones (peruano radicado en Mendoza, pupilo de Pablo Chacón) vs Diego Pichardo y Abraham Buonarrigo (mendocino y también entrenado por Chacón) vs Maximiliano Hinojosa.
La Municipalidad de Guaymallén invitó a los amantes del box para disfrutar de Campeones y Semilleros, de la que participarán púgiles de varias escuelas del deporte de los puños, todas con sede en Guaymallén: el Gimnasio Gona Box (que conduce el púgil profesional y vecino del departamento Gonzalo Bajinay), Esparta Box, Team Nata Box y los deportistas del Polideportivo Nicolino Locche, que prepara el ex campeón del mundo Jonathan Barros.
Además, la velada arrancará con una exhibición de jóvenes púgiles de las cuatro escuelas de box.
Será el viernes 29 de agosto en el Vicente Polimeni de Las Heras, en la pelea de fondo estará la China Brisa Alfonzo, pupila de Pablo Chacón quien cruzará guantes con Laura Victoria Carabajal donde estará en juego el titulo argentino super pluma.
En la cartelera figuraba en principio el regreso del "Titán" Juan Carrasco, lamentablemente la repentina muerte del padre del boxeador lo afectó muchisimo y se decidió que no es conveniente que combata el viernes 29, decisión que compartió cuerpo técnico, psicólogo y el promotor Jorge Pandolfino.
En lugar de Juancito Carrasco, subirá al ring Alfredo "Coqui" Soto, quien combatirá con Rodrigo Rocky Roldan y en otro de los combates de la velada boxistica en el Polimeni estarán frente a frente Lucas "el Misil" Aguilera ante Jorge "Forastello" Arenas.
La velada es organizada por la Promotora Pandolfino Box, patrocinada por la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de Mendoza y fiscalizada por la Federación Mendocina de Box. La señal internacional Fox será la encargada de la televisación.
Delfina Dibella Latorre y Ramiro Videla Páez disputaron las pruebas de pelotón en ruta con la Selección Argentina de ciclismo en Asunción.
El aporte de Godoy Cruz Municipio fue clave para desarrollar las tareas en el nuevo espacio de la histórica institución. Mil socios disfrutan las instalaciones.
El reconocido golfista mendocino continúa impulsando el golf regional con una destacada trayectoria deportiva y su liderazgo en la organización de eventos.
La excursión botellera por Salta y Tucumán le fue adversa, ni el fin de semana en Salta ni en Tucumán, perdió ambos partidos, anoche con San Martin 2 a 1.
El Municipio de Godoy Crua realizará un importante despliegue por el encuentro entre el Expreso y Atlético Mineiro, se denomina Operativo Tomba.
San Rafael volvió a vibrar con el inicio del *Torneo Clausura de Hockey Acción*, uno de los certámenes de hockey social más importantes de la Argentina.
Disputadas tres fechas, Facundo Ambrossi lidera las posiciones con 13 puntos, Bruno Contreras 11, Camilo Mendoza 8, Franco Vecchi y Ramiro Castro 5,
A través del Fideicomiso de Asistencia Vitivinícola, Mendoza busca asistir a más de 9.000 productores en 130.000 hectáreas de viñedos, implementando un plan integral de manejo de la plaga.
Continúa el temporal de nieve y viento blanco en alta montaña afectando las condiciones de seguridad para el tránsito por el corredor bioceánico
La Universidad de Congreso organiza esta jornada en Sede San Rafael, el próximo 15 de septiembre. Será en el Centro de Congresos y Exposiciones en el sur.