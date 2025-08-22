"Velada de campeones y semilleros" en el Poliguay

El 6 de septiembre, en el polideportivo municipal Poliguay, se desarrollará una importante jornada boxística, la "Velada de campeones y semilleros", en la que habrá peleas amateur y profesionales a partir de las 18.

Los dos combates de fondo serán Gianpier Quiñones (peruano radicado en Mendoza, pupilo de Pablo Chacón) vs Diego Pichardo y Abraham Buonarrigo (mendocino y también entrenado por Chacón) vs Maximiliano Hinojosa.

La Municipalidad de Guaymallén invitó a los amantes del box para disfrutar de Campeones y Semilleros, de la que participarán púgiles de varias escuelas del deporte de los puños, todas con sede en Guaymallén: el Gimnasio Gona Box (que conduce el púgil profesional y vecino del departamento Gonzalo Bajinay), Esparta Box, Team Nata Box y los deportistas del Polideportivo Nicolino Locche, que prepara el ex campeón del mundo Jonathan Barros.

Además, la velada arrancará con una exhibición de jóvenes púgiles de las cuatro escuelas de box.

"Cuna de Campeones" capitulo 3

Será el viernes 29 de agosto en el Vicente Polimeni de Las Heras, en la pelea de fondo estará la China Brisa Alfonzo, pupila de Pablo Chacón quien cruzará guantes con Laura Victoria Carabajal donde estará en juego el titulo argentino super pluma.

En la cartelera figuraba en principio el regreso del "Titán" Juan Carrasco, lamentablemente la repentina muerte del padre del boxeador lo afectó muchisimo y se decidió que no es conveniente que combata el viernes 29, decisión que compartió cuerpo técnico, psicólogo y el promotor Jorge Pandolfino.

En lugar de Juancito Carrasco, subirá al ring Alfredo "Coqui" Soto, quien combatirá con Rodrigo Rocky Roldan y en otro de los combates de la velada boxistica en el Polimeni estarán frente a frente Lucas "el Misil" Aguilera ante Jorge "Forastello" Arenas.

La velada es organizada por la Promotora Pandolfino Box, patrocinada por la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de Mendoza y fiscalizada por la Federación Mendocina de Box. La señal internacional Fox será la encargada de la televisación.