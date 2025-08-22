Hubo polémica en el VAR (arbitraje incluido) en Victoria

La "Lepra" lo tenia en el buche con el tiempo cumplido, dieron 7 minutos de adición, y en el sexto el polémico árbitro Luis Lobo Medina cobró penal para Tigre tras la revisión del VAR, la sanción sufrió una llamativa demora, se ve que no había uniformidad de criterio entre el árbitro y el responsable del VAR, pero lo cobró y Tigre lo empató.

En el banco de Independiente Rivadavia no lo podían creer, ya que en el primer tiempo un gol de Gomez y la complicidad del arquero Zenobio hacían que los Azules se pusieran en ventaja, el árbitro cobró el gol, pero lo llamaron del VAR y terminaron anulándolo, dos jugadas claves como para la gente de la Lepra se sintiera perjudicada en los fallos.

Igualmente la Lepra ganaba uno a cero por un gol de Amarfil (que si bien tambien fue revisado, el encargado del VAR fue el tambien colegiado Nazareno Arasa), y se le escapó el triunfo sobre el final lo que le impide estar en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, estaba 9no ganando, pero el empate lo relegó al puesto número 13.

No solo eso, despues de la caida ante Boca y este empate son 4 partidos sin victorias, buscará la recuperación cuando ante su gente enfrente a Argentinos Juniors el sábado 30 de agosto a las 17. Otra vez se verá las caras con Tigre pero por Copa Sudamericana el viernes 5 de septiembre a las 21.15 en la cancha de Newell's Old Boys, por los cuartos de final de la Copa Argentina

El dibujo de Berti que estuvo en una cabina ya que fue expulsado en el partido ante Boca fue de 5 defensores le dio resultado ya que Tigre no lo llevó por delante, el gol leproso llegó con un tiro libre a favor y con una suerte de rebotes Maximiliano Amarfil, para el periodismo en general, la figura de la cancha la mandó al fondo de la red.

Del penal cobrado por Luis Lobo Medina y Nazareno Arasa no tiene nombre, no fue para nada falta de Thomas Ortega sobre Saralegui,, de última fue el hombre de Tigre quien llegó antes con su pie sobre el volante del Matador, cobraron el penal Martinez convirtió y decretó una injusticia en Victoria y la lepra mendocina no pudo sumar de a tres.

Sintesis

Tigre: 1

Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso,Tomás Cardona, Federico Álvarez; Ramón Arias, Santiago González, Jabes Saralegui y Elías Cabrera; Alfio Oviedo e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove./ Cambios: Brian Martinez x Cabrera, David Romero x Oviedo, Julián López x González.

Independiente Rivadavia: 1

Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villlalba, Leonard Costa y Luciano Gómez; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Mauricio Cardillo x Bonifacio, Matias Fernandez x Retamar, Thomas Ortega x Sartori, Diego Tonetto x Gomez, Leonel Bucca x Amarfil.

Goles: ST: 25: Amarfil (IR), 56: Martinez de penal (T)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio José Dellagiovanna











