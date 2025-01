Un tronco salvador y el instinto de supervivencia de Olivares

Daniel Olivares fue encontrado por dos empleados de la empresa Panedile Argentina SA que este sábado a la mañana tenían que entrar hacia la obra para habilitar los caminos y traer unas máquinas, que están a unos 20 kilómetros del lugar donde el jueves a la noche el trabajador de seguridad había sido arrastrado por la corriente de la creciente del río Palque.

Olivares estaba sentado a la vera del camino a unos ocho kilómetros de la localidad cuando Andrés Besso y un compañero lo encontraron, “no sabíamos si era un baqueano o un maquinista. Cuando nos acercamos, nos dijo que era el guardia de seguridad perdido”, notaron que estaba un poco desorientado, pero si les contó que el agua lo arrastró.

Los primeros en verlo y auxiliar a Olivares dan cuenta que aún desorientado había podido llegar hasta la zona de los túneles de desvío y ahí logró orientarse y comenzó a volverse por el camino principal de la obra.

"Estaba el primer hilo de agua y pasamos, cuando íbamos a pasar el segundo hilo de agua se quedó y enterró la camioneta y no hubo caso que pudiera sacarla en reverso" le dijo Olivares al fiscal Micheltorena desde la cama del hospital de Calingasta donde fue asistido.

"Bajé los vidrios y les dije salgan por los vidrios de la camioneta, ellos salieron primero después yo y estábamos todos arriba de la camioneta, ya de frente al cause y empezó a venir más fuerte el agua y en una de esas se endereza la camioneta y queda bien pero cada vez era más agua y tuvimos que saltar al agua".

Alno resistir la fuerza de la crecida no pudo mantenerse de la mano de su compañero y fue llevado por el agua, "Eric quedó en la orilla pero la misma fuerza del agua no le daba para salir y estaba anclado ahí firme y me agarró la mano, me tenía firme pero yo al levantarme los pies ya no hacía traba y me empezó a levantar las piernas y me golpeaban las piedras, las ramas y al último me solté y no supe nada más de él, entre a flotar y dar vueltas y me golpeaban cosas que no sabía que eran".

Las ramas y troncos que arrastraba la corriente fueron el salvavida de Olivares que logró amarrarse a los troncos y ramas, "llegado el momento me pegan ramas en la espalada que iban flotando, las manoteé y me las trabé en los brazos y eso me mantuvo a flote y ya lo demás era subir y bajar y tragar agua y era aguantar con esos palos que me daban la orientación que era arriba y me daba vuelta y por ahi veía luz y tomaba aire y me volvía a dar vuelta y no sabía cual era la parte de arriba o abajo, una oscuridad terrible menos saber para donde iba y con esos troncos llegue hasta el río".

El río San Juan le dio la calma que le permitió anclarse a unos yuyos que sirvieron de lecho para dormir, "cuando llegué al río ya flotaba más tranquilo y no estaba tan agitado, tenía un caudal que iba más rápido y sólo me abrió al lado que iba más lento y ahí manotee unos yuyos que había y con los mismos troncos los puse arriba y ya me quedé ahí, me dolía todo y a duras penas me moví y me quedé ahí y me dormí, tenía la misma punta de los zapatos enterrado en la greda"

La primera noche bajo la oscuridad fue sobre unos ramas y yuyos del mismo río, "pasé la noche así y cuando aclaró empecé con el mismo palo a tantear la greda y el agua que corría para ver la profundidad del agua y me largué a la orilla a una ripiera a la orilla".

La firmeza de las rocas que podía darle tiempo para recuperarse con la luz del sol dio paso a la preocupación por sus compañeros de quienes no sabía nada, "ahí estuve todo el día y no sabía nada de los demás y en parte eso me pone mal soy responsable del vehículo y tenía que salir para saber cómo estaban".

Al acercarse el atardecer hacía presumir una nueva noche a la intemperie y dio paso a una nueva estrategia de supervivencia de Olivares, "con los mismos troncos me volví a largar al río para llegar al otro costado donde estaba la ruta para llegar al puesto 3 y llegué a otra ripiera sentado porque iba con los troncos trabados, llegó un momento que los pies rozaban el piso y opté por pararme y subí a la otra ripiera. Había hilos de agua, ya era tarde y pensé no me sirve quedarme acá y agarro un tronco más grande y ahi floté con los pies me empujaba hasta que ya no tocaba el piso y me llevó por el medio, pasé el puente y ladeaba el tronco para tocar la orilla y cuando tocó orilla manoteé yuyos y lo que había y empecé a hacer fuerza y trepé, pero había pasado bastante del puente".

Daniel Olivares luego de ser rescatado por los trabajadores de Panedile Argentina SA se reencontró con su familia y supo que sus dos compañeros estaban a salvo.

Fue asistido en el hospital de Calingasta donde el cuerpo médico constató el buen estado de salud y luego habló con el fiscal Francisco Micheltorena .

Ahora después de esta experiencia su vida tiene un nuevo comienzo.