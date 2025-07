Robaron una fortuna en una casa de Rivadavia

Un hecho de inseguridad con importantes pérdidas económicas se registró este sábado por la noche en el departamento mendocino de Rivadavia. La víctima, un hombre de 75 años, denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada sobre calle Estrada y se llevaron una suma millonaria en efectivo.

Inseguridad en Rivadavia: robaron más de un millón de pesos en una casa

Según relató el damnificado, al regresar a su casa cerca de las 23:50 h, encontró todo revuelto y advirtió que habían forzado una ventana trasera tras escalar el muro perimetral. Los autores del hecho, aún no identificados, lograron escapar con $1.000.000 en pesos argentinos, USD 4.000 y una cantidad no determinada de euros.

El caso está siendo investigado por la Oficina Fiscal de Rivadavia, con intervención de efectivos de la Comisaría 13°, quienes realizaron las primeras actuaciones en el lugar.

Este robo vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en viviendas particulares, especialmente en horarios nocturnos y en zonas residenciales.

🔐 Consejos para proteger tu casa ante robos

Medidas simples que pueden marcar la diferencia



🏠 Seguridad física

✅ Cerrá bien puertas y ventanas, incluso si salís por poco tiempo.

🔒 Usá cerraduras reforzadas o doble llave.

🚫 Evitá dejar ventanas abiertas en plantas bajas o accesos traseros.



💡 Disuasión

💡 Instalá luces exteriores con sensor de movimiento.

📹 Si podés, sumá cámaras o alarmas (incluso simuladas).

🪟 Cerrá cortinas o persianas por la noche para no mostrar el interior.



🧳 Si te vas de viaje

📬 Pedí a alguien de confianza que recoja tu correo o visite tu casa.

🔄 No publiques en redes sociales que estás fuera (al menos en tiempo real).

🕰️ Usá temporizadores para que luces se enciendan y apaguen automáticamente.



🧠 Hábitos de prevención

🗣️ Avisá a un vecino o familiar si ves algo sospechoso.

👀 No abras la puerta a desconocidos sin verificar su identidad.

📱 Tené siempre a mano los números de seguridad o emergencias (911).



⚠️ Recordá:

La prevención empieza con vos.

Unos segundos extra al salir de casa pueden evitar pérdidas enormes.