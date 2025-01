El chileno Jacob Decar Zúñiga se quedó con la cuarta etapa

El punto de reunión fue frente a la Municipalidad de Capital, lugar donde se congregaron los 116 ciclistas que cerraron las primeras tres etapas de la Vuelta a San Juan. Luego de firmar la asistencia, la cuarta etapa se puso en marcha en tren de excursión por Avenida Ignacio de la Roza hacia el este hasta Avenida Rawson, giraron al sur hasta calle 9 de Julio y por ésta pedalearon al este hasta puente de Avenida de Circunvalación, donde –tras recorrer 1.800 metros, se les dio el Vía Libre a las 16:06 horas.

La primera emoción, con pasada especial, llegó con apenas 9,2 km andados, en Ruta Nacional 20 frente a Aeropuerto de Las Chacritas fue para Matías Balmaceda (Fuerza Activa).

La única Meta Sprint fue en Ruta Nacional 20, en el Puente de Río San Juan (9 de Julio - Caucete), a los 17,4 km y se la adjudicó el chileno Francisco Kotsakis (Stamina); 2° fue Ángel Oropel (Chimbas Te Quiero); 3° Leandro Velárdez (Diberbool).

A la altura de El Cerrillo se produjo la fuga de dos ciclistas: Leonardo Cobarrubia (SEP) y Maximiliano Priario (Gremios por el Deporte), llegando a tener 1m39s de ventaja sobre el pelotón mayoritario, hasta que a los 131 kilómetros volvieron a estar todos en un mismo grupo.

La segunda pasada especial se dio con 153 kilómetros andados, en Calle Aranda y Calle 25 de Mayo, Tres Esquinas, Sarmiento y fue ganada por Daniel Lucero (Diberbool).

Un grupo de 43 ciclistas llegó a los últimos metros de carrera en la Villa de Media Agua, lo que propuso un embalaje masivo para definir el cuarto parcial de la Vuelta que se extendió hasta los 171 km y que se definió en favor del chileno Jacob Decar (Stamina); el segundo puesto fue para el brasileño Casio Freitas (Swift Pro Cycling), quedando tercero el sanjuanino Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito).

Los corredores que subieron al podio en Media Agua:

General Individual: Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

General Sub 23: Ángel Oropel - Chimbas Te Quiero

General Metas Sprint: Francisco Kotsakis - Plus Performance - Solutos

General Metas Montaña: Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

Mejor sanjuanino: Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

Jacob Decar Zúñiga sobre su victoria en Media Agua

El pedalista chileno del Stamina nos deja sus impresiones de la definición de la etapa 4 en Sarmiento

Finalizada la Etapa 4 de la 40° Edición de la Vuelta a San Juan 2025, Jacob Decar Zúñiga se lanzó en gran sprint y logró pasar la meta en el primer puesto, anotándose en lo más alto del podio en un final por demás complicado por las rodadas previas a la meta.

El trasandino nos cuenta los detalles de la definición en Media Agua: “Hubo un final adrenalínico, rodeado de hartas caídas, se cayeron a falta de un kilómetro, una caída grande, se cortó casi todo el pelotón ahí, por suerte nosotros íbamos por el otro lado, así que no nos vimos involucrados. Diego Rojas era el que me tenía que lanzar y tomamos la curva bien adelante, bien ubicados, logramos entrar la rueda del otro sprinter, esperamos que hicieran su movimiento y a falta de 400 metros más o menos me lanzó Diego y yo rematé los últimos 100 metros” comentó el oriundo de Buin, en la zona metropolitana de Chile, que confirmó que en la rodada previa, no cayó ningún pedalista de su equipo, el Stamina: “se cayeron varios, no sé quiénes estuvieron involucrados, por suerte de nuestro equipo no hubo ninguno, así que nada, nos salió bien a nosotros” sentenció

Con excelentes resultados en la pista, ya conoce la victoria en el Velódromo Chancay, y ahora logrando victoria en la ruta, Jacob comenta: “Me cae bien San Juan, es una provincia que es hermosa, es durísimo correr acá y yo creo que para cualquier ciclista es un orgullo ganar acá en San Juan”.

Casi con un 50 % de las etapas corridas, Decar Zúñiga analiza el cansancio físico y lo que viene para este miércoles en los Diques, con la etapa 5: “Físicamente ya se empieza a sentir el cansancio y quedan las etapas más duras todavía. Para mañana, hay que estar bien ubicado, yo creo que mañana se puede romper el pelotón en varias partes, vamos a tratar de estar adelante y tratar de disputar la etapa”.

“El objetivo personal es tratar de ganar otra etapa, soy un corredor que puede ganar etapa, no se me da muy bien la general y como equipo tenemos corredores que suben bien y pueden hacer un buen Colorado” sentenció finalmente el trasandino comentando sus aspiraciones personales y las de su equipo, el Stamina.

5ta etapa este miercoles

La quinta etapa se disputará este miércoles 29 de enero, desde calle Rastreador Calivar, frente al Parque de Rivadavia. El horario de partida, en tren controlado será a las 16 horas y el kilómetro cero será en Av. Lib. Gral. San Martín frente a Plaza 20 de Noviembre, pasando por los diques Ullum y Punta Negra, sector donde girarán en tres oportunidades en un circuito antes de regresar hacia Rivadavia, culminando el parcial en Av. Lib. Gral. San Martín frente a Complejo Científico Forense.

Créditos Secretaría de Deporte de San Juan