La etapa reina fue para el chileno Jacob Decar

La vuelta a San Juan tiene su etapa más tradicional y al mismo tiempo la más difícil, llegando a casi 2800 msnm en los Altos del Colorado. Por ello denominada la etapa Reina, todo pedalista quiere grabar su nombre entre los ganadores y en esta edición 2025 fue el chileno Jacob Decar Zúñiga el que estampó su victoria y la de su equipo, el Stamina.

La etapa reina de la Vuelta a San Juan tuvo su día este viernes, saliendo desde Concepción y tras 1500 metros en tren controlado, se llegó al kilómetro cero de la competencia en Av. Circunvalación y puente Av. Lib. Gral. San Martín donde los 102 ciclistas pusieron rumbo a Talacasto, pasando por Chimbas y Albardón, a las 8:47.

La primera pasada especial fue a los 14,5 kilómetros, 100 metros después del Puente de Albardón, en homenaje a Nicolás Naranjo donde se impuso Flavio Mercado (Diberboll).

Leandro Velárdez (Diberboll) – Mauricio Domínguez (Municipalidad de Santa Lucía) se despegaron del pelotón antes de llegar al Villicum y establecieron una diferencia de 1m15s segundos al pelotón donde viajaba el líder de la clasificación general, Nicolás Tivani.

Pocos kilómetros antes de Talacasto, los dos fugados fueron alcanzados por siete ciclistas, conformando un grupo de nueve que intentó trabajar para el comienzo de la zona de subida rumbo al Alto del Colorado.

La segunda emoción fue con la pasada especial en Matagusanos, Albardón, con 43,5 km recorridos, la que fue ganada por Leandro Velárdez.

La primera Meta Sprint fue a los 60,7 km en la Ruta Nacional 40, metros antes de Ruta Provincial 436, en Talacasto. Primero fue Tomás Moyano (Portal de San Juan); segundo Tomás Contte (Municipalidad de Pocito); tercero Leandro Velárdez (Diberboll).

Los nueve ciclistas que marchaban adelante: Tomás Ruiz (Chimbas Te Quiero), Ángel Oropel (Chimbas Te Quiero), Mauricio Domínguez (Municipalidad de Santa Lucía), Lucas Gaday (Portal de San Juan), Jacob Decar (Stamina), Tomás Moyano (Portal de San Juan); Tomás Contte (Municipalidad de Pocito); Leandro Velárdez (Diberboll), Marcos Mendez (Portal de San Juan) llegaron a tener una ventaja de 2m10s respecto del pelotón mayoritario.

A los 74,5 km llegaría el turno de la primera Meta de Montaña en los Baños de Talacasto, imponiéndose Leandro Velárdez (Diberboll), 2° Lucas Gaday, 3° Marcos Mendez, 4° Ángel Oropel.

La segunda Meta de Montaña fue en Las Crucecitas, a los 94,7 km, donde el primero en pasar fue Marcos Mendez, seguido por Felipe Pizarro; Lucas Gaday e Tomás Ruiz. Completando el nuevo grupo de punteros pasaron Tomás Moyano y Jacob Decar.

La segunda Meta Sprint fue a los 108,5 km en La Ciénaga, Ruta Nacional 149, donde el primer puesto fue para Marcos Mendez, segundo Tomás Moyano, tercero Tomás Ruiz.

Los últimos kilómetros fueron liderados solamente por tres ciclistas: Felipe Pizarro, Jacob Decar y Tomás Moyano, con 1m50s sobre el pelotón. Por momentos Moyano le arrebataba el liderazgo de la carrera a Tivani y en los últimos kilómetros, el representante de Pocito volvía a recuperar el primer puesto y esperaba la definición de la etapa, con un promedio de apenas 20 km en la hora en la parte más dura de la subida, hasta que a pocos metros del final, el grupo mayoritario llegó a la punta.

La línea de llegada, en Alto Colorado, marcó el final de la etapa y la tercera Meta de Montaña, con 142 km, siendo el chileno Jacob Decar el primero en ver la bandera de cuadros; el segundo lugar fue para Gastón Cambareri, tercero el colombiano Miguel Florez, cuarto Nicolás Tivani; quinto Joao Rossi (Brasil); sexto Felipe Pizarro (Chile); séptimo Tomás Contte; octavo Tomás Moyano; noveno Rubén Ramos; décimo Rodrigo Díaz.

Además de Decar, Cambareri y Florez, los tres primeros de la etapa, también tuvieron su premiación en el podio:

Clasificador General

General Individual: Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

General Sub 23: Tomás Eloi Moyano - Portal de San Juan

General Meta Montaña Leandro Velárdez - Diberboll

General Meta Sprint: Leandro Velárdez - Diberboll

General mejor sanjuanino: Nicolás Tivani - Municipalidad de Pocito

A poco de arribar, Secretaría de Deporte habló con el pedalista chileno, que ganó su segunda etapa en esta 40ª edición, y esto nos decía:

SD: Jacob Decar, de Chile, incluyó su nombre en la Etapa Reina de la Vuelta a San Juan, Felicitaciones, ¿cómo se dio esta victoria?

JD: Aquí súper feliz, creo que es un sueño hecho realidad, no pensé que se me iba a dar la etapa. Nos escapamos desde temprano abajo, éramos varios, pero yo no podía pasar a colaborar. Iban los dos que estaban peleando la SUB 23 y Diego Rojas, que es de nuestro equipo estaba ahí en la pelea igual, así que él quedó en el pelotón y no tenía la responsabilidad de pasar a tirar, entonces aproveché de alimentarme, de hidratarme bien, y ya faltando unos 40 kilómetros me avisaron que Diego venía mal. Me dieron luz verde para luchar por la etapa, así que comencé a colaborar con los de la fuga, con el Tomy Moyano y comenzamos a ver diferencias, comenzamos a soñar con la etapa y comenzamos a darle. Nos pillaron los de Pocito faltando un kilómetro más o menos, yo pensé que ya se nos había arrancado la etapa, pero nada, había que enfocarse y tratar de disputar el sprint, me encontré con fuerza al final y logré rematar y ganar la etapa.

SD: ¿En qué parte fue el corte definitivo? ¿recuerdas en qué sector? Talacasto, Crucesitas, ¿recuerdas el nombre?

JD: No, no sabría decirte. Llevábamos unos 30 kilómetros de etapa, así que fue súper temprano, llevábamos una hora y media, un poco más de carrera, así que nada, fue casi toda la etapa en fuga, pude ahorrar harta energía, así que faltando ya 10 kilómetros me encontraba bien de pierna y nada, cada vez soñábamos más con la etapa.

SD: ¿Habías estudiado esta etapa?

JD: El año pasado ya la había corrido, así que conocía gran parte, más o menos ya cachaba cuánto era el tiempo de subida y todo eso me iba mentalizando y sabía más o menos lo que me enfrentaba, así que nada, el año pasado había hecho décimo, es una subida que se me acomoda, que es de platos grandes, rápida y nada, el sprint ya comienza a aflojar al final y es de velocidad, así que lo pude disfrutar y ganar.

SD: ¿La parte clave de todo el trayecto? ¿Cuál fue?

JD: Yo creo que cuando comenzamos a subir, los primeros kilómetros de la subida son los más duros, después ya al final uno va con lo que queda y nada, el sprint fue clave. Cuando nos pillaron me ubiqué al toque adelante, porque si me pasaba para atrás iba a quedar encerrado, así que había que hacer un esfuerzo para quedar adelante y logré embalar en punta y ganarla.

SD: ¿Qué significa esto para vos, esta victoria de hoy y para tu equipo?

JD: Yo creo que fue una victoria impensada. Al principio de la vuelta yo creo que no pensábamos en ganar la Etapa Reina. Veníamos por las etapas planas y nada, se nos dio y supimos aprovechar la oportunidad.

