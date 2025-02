Cómo trabajará el comercio este finde extra largo

El secretario general del sindicato de Empleados de Comercio de Mendoza, Fernando Ligorria, dio precisiones respecto a la modalidad de trabajo que realizarán los trabajadores mercantiles de la provincia estos próximos feriados nacionales de Carnaval, definidos este año para el 3 y 4 de marzo de 2025.

En esta línea señaló que estos días el trabajador tiene la potestad de asistir o No a prestar sus servicios, detallando que si asiste, el cobro de la jornada es como un día normal más una cantidad igual; mientras que si No asiste no puede ser sancionado y el día se cobra como una jornada habitual.