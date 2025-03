Dantedì. Día de Dante Alighieri en plaza Italia

La Sociedad Dante Alighieri – Mendoza, ha organizado para este 25 de marzo a las 18:30 horas en la Plaza Italia un homenaje a Dante.

Los profesores de la institución, recitarán algunos cantos de la Divina Comedia. También contarán detalles de su vida y de sus otras obras. Esta actividad está destinada a todo publico.

Historia del Día de Dante

El Día de Dante, o Dantedi, fue creado por el gobierno italiano en 2020 en honor al talentoso poeta Dante Alighieri.



Alighieri escribió lo que se considera uno de los poemas más importantes de la Edad Media y la mayor obra literaria escrita en italiano. Forma parte de las «tres coronas» de la literatura italiana, junto con Petrarca y Boccaccio.

La poesía no fue la única contribución de Alighieri al legado italiano. De hecho, su obra fue fundamental para establecer el italiano estandarizado actual. A menudo se le considera el padre de la lengua italiana. Escribió en italiano vernáculo en una época en la que la mayor parte de la poesía se escribía exclusivamente en latín, accesible únicamente a lectores cultos. Su obra sentó un precedente para otros escritores italianos.

En marzo de 1302, Alighieri fue condenado a dos años de exilio y a pagar una cuantiosa multa por su afiliación a los Güelfos Blancos en un momento en que los Güelfos Negros habían tomado el gobierno. También fue acusado de corrupción y delito financiero. Alighieri no pagó la multa porque no se consideraba culpable, y sus bienes en Florencia fueron confiscados por los Güelfos Negros. Esto significó su condena a exilio perpetuo; si no pagaba la multa, sería quemado en la hoguera si regresaba a Florencia.

Fue durante este exilio que Alighieri escribió la Divina Comedia, así como la mayor parte de su obra. Pasó sus últimos días en Rávena, donde había sido invitado por el príncipe de la ciudad.

La ciudad de Florencia se arrepintió de haber exiliado a Alighieri y realizó numerosas peticiones para el regreso de su cuerpo, pero sus peticiones fueron denegadas.

Datos sobre el Día de Dante

El gobierno italiano eligió el 25 de marzo como Día Nacional de Dante porque es el día en que los estudiosos creen que comenzó su viaje ficticio a través del infierno, el purgatorio y el cielo, que describió en su libro “La Divina Comedia”.

Para celebrar el Día Nacional de Dante en redes sociales se utilizan las etiquetas oficiales: #Dantedi y #loleggoDante, se puede reemplazar #loleggoDante por su versión en inglés: #IreadDante.

La máscara mortuoria

Hay una copia de la máscara mortuoria de Alighieri que se exhibe en el Ayuntamiento de Florencia, Palazzo Vecchio, desde 1911. Sin embargo, muchos estudiosos creen que no es una máscara mortuoria real y que probablemente fue tallada en 1483, 162 años después de su muerte.