Medical Influencers: los nuevos aliados en dermocosmética

En una era dominada por las redes sociales, los medical influencers –dermatólogos que utilizan plataformas como Instagram, TikTok y Youtube para educar y comunicar– se han convertido en una fuente confiable de información para quienes buscan recomendaciones sobre el cuidado de la piel, logrando alcanzar a millones de personas a través de una pantalla, en especial, a los más jóvenes.

Los medical influencers desempeñan un papel fundamental a la hora de traducir información científica compleja en consejos prácticos y fáciles de entender. Su experiencia y conocimiento profesional les permite desmitificar creencias populares, promover hábitos saludables para la piel y guiar a los usuarios en la elección de productos adecuados para sus necesidades específicas.

Es por ese motivo que las marcas de dermocosmética comenzaron a trabajar en alianza con estos perfiles. A través de contenido experto pero cercano, los medical influencers construyen confianza con audiencias jóvenes y exigentes que buscan contenido auténtico y respaldado científicamente.

“Desde nuestros inicios, los dermatólogos han sido fundamentales en la historia de CeraVe, desde el desarrollo y recomendación de soluciones dermatológicas que cubren diferentes necesidades de la piel. La guía de ellos sobre la salud de la piel y el entendimiento de las afecciones como la dermatitis atópica, el acné y la piel seca, han sido vitales para dar forma a nuestro portafolio” explica Catalina Soto, Brand Director La Roche-Posay & CeraVe. “Hoy, entendiendo el poder de los nuevos canales de comunicación, contamos con médicos influencers alineados a nuestros valores que contribuyen con la estrategia de comunicación de la marca. Juntos educamos y brindamos la información necesaria para que las personas puedan cuidar su piel de la mejor manera" concluyó.

Por su parte, Simón Scarano (MN. 151411), médico dermatólogo, subraya la importancia de la veracidad del contenido que se difunde en las distintas plataformas: "Como profesional, mi objetivo es brindar información clara y confiable a mi comunidad. CeraVe es un aliado clave en esta misión, ya que sus productos están desarrollados con dermatólogos y formulados con ingredientes que realmente benefician la piel. Cuando comencé mi camino en redes sociales, el cuidado de la piel era algo que interesaba sólo a unos pocos. Hoy celebro que tanta gente quiera cuidar su piel y busque voces autorizadas que los ayuden, para evitar correr riesgos. Considero que los ‘medical influencers’ jugamos un rol fundamental a la hora de masificar esos conocimientos que antes solo recibían aquellas personas que tenían la posibilidad de asistir a nuestro consultorio.

¿Quién dijo que aprender sobre el cuidado de la piel debe ser aburrido? ¡En lo absoluto! Con la ayuda de Cerave, a lo largo de estos años en los que me he dedicado a generar contenido, he intentado comunicar la importancia y los beneficios de tener una piel saludable de manera dinámica y entretenida, y creo que lo hemos logrado. Considero que al día de hoy, mi trabajo de comunicador es igual de importante como mi labor en el consultorio, disfruto de ayudar a todas aquellas personas que buscan tener una piel saludable mediante consejos y recomendaciones de la mano de un profesional, a través de mi contenido" afirma Scarano.

En un ecosistema donde la autenticidad define la reputación de las marcas, los medical influencers se posicionan como un puente efectivo entre una disciplina especializada con lenguaje científico específico, y las redes sociales. Su capacidad para construir una narrativa que combina rigor profesional y cercanía los convierte en piezas clave en las estrategias de comunicación y marketing.