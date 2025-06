Sublime presentación de José Carreras en San Juan

Foto: Adrian Carrizo

La Sala Principal del Teatro del Bicentenario fue testigo de una noche única. Allí y por primera vez, el legendario tenor José Carreras se presentó junto a la soprano Verónica Cangemi en el marco de la Gira Despedida Mundial 2025. Con localidades agotadas, el público se deleitó en un emotivo espectáculo.

Carreras, una de las voces más emblemáticas de la lírica mundial, regresó a Argentina, y visitó San Juan, para ofrecer un concierto único y emocionante, acompañado por la internacionalmente reconocida soprano argentina.

Foto: Adrián Carrizo

Juntos, deleitaron al público con un repertorio que recorrió los hitos musicales más destacados. Interpretaron famosas arias de ópera, clásicos de la música popular y las canciones y boleros más reconocidas.

El concierto fue dirigido por el maestro David Giménez y contó con la participación especial del artista plástico Eduardo Hoffman y la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.

Foto: Adrián Carrizo

Con una trayectoria que abarca más de cinco décadas, Carreras cautivó audiencias en los teatros más prestigiosos del mundo y es ampliamente reconocido por su papel en Los Tres Tenores, junto a Plácido Domingo y Luciano Pavarotti.

En este marco, el público disfrutó de una velada deslumbrante que tuvo como protagonista una de las voces más conmovedoras de todos los tiempos, y que quedará plasmado en la historia de San Juan y del Teatro del Bicentenario como un hito artístico y cultural de la provincia.

Huésped de honor y placa en el Bicentenario

En el arribo a la provincia de San Juan, el tenor José Carreras este lunes próximo pasado fue distinguido como huésped de honor en el Teatro del Bicentenario donde además se descubrió una placa conmemorativa en honor al célebre cantante lírico. Por su parte se entregó la resolución de la Cámara de Diputados declarando de interés provincial el concierto “Gira Despedida Mundial José Carreras”.

Durante el acto de homenaje, Marcelo Orrego, gobernador de San Juan entregó el decreto que lo reconoce como Huésped de Honor de la provincia, en señal de gratitud y admiración por su notable trayectoria artística, que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música lírica internacional.

Acompañaron la intendenta de Capital, Susana Laciar, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; secretario de Cultura, Eduardo Varela y demás funcionarios.

El gobernador expresó: “Hoy es un día muy especial para todos los sanjuaninos. Tener la oportunidad de recibir a un genio como José Carreras es un verdadero lujo. Crecí escuchando su música. Tener a un artista de este calibre, en este teatro, es algo que nunca vamos a olvidar. Quiero que se lleve de San Juan todo el cariño y el afecto de nuestro pueblo. Usted ha dejado una huella profunda en la humanidad, no solo por su inmenso talento artístico, sino también por su calidez humana. Hemos leído y seguido de cerca su trayectoria y sentimos esa noble manera de vivir la vida con alegría y pasión”.

Por su lado, Carreras dijo: “Este es un momento muy entrañable para mí. Recibir este reconocimiento de una ciudad como San Juan, que quizás no está en el circuito habitual de conciertos líricos internacionales, pero que tiene un enorme corazón —como he podido apreciar—, me llena de felicidad y representa un gran honor. Será, sin dudas, un recuerdo extraordinario para el futuro haber venido a San Juan y haber recibido tanto afecto y cariño”.

José Carreras, una leyenda de la ópera

Foto: Adrián Carrizo

El tenor nació en Barcelona, debutó en 1970 en el Gran Teatre del Liceu y, rápidamente, alcanzó fama internacional. Actuó en los teatros de ópera más prestigiosos del mundo, como la Scala de Milán, el Metropolitan Opera House de Nueva York, la Royal Opera House de Londres y la Staatsoper de Viena, además de participar en importantes festivales como Salzburgo, Aix-en-Provence, Edimburgo y Verona.

A lo largo de su carrera, trabajó con renombrados directores de orquesta como Herbert von Karajan, Riccardo Muti, Leonard Bernstein y Zubin Mehta, así como con destacados directores escénicos como Franco Zeffirelli y Harold Prince. Su repertorio abarca más de 60 óperas como La Bohème, Tosca, Don Carlo, Carmen y La Forza del Destino. Además, ofreció recitales en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, incluyendo Carnegie Hall, el Royal Albert Hall, la Salle Pleyel de París y el Musikverein de Viena.

Su discografía incluye más de 150 grabaciones, entre ellas 50 óperas completas, y recibió múltiples discos de Oro y Platino. También protagonizó producciones cinematográficas y televisivas, destacando el documental A Life Story, galardonado con un Emmy Internacional en 1993.

Carreras cuenta con numerosos premios y distinciones, incluyendo un Grammy Award, el Premio Príncipe de Asturias, el Sir Lawrence Olivier Award y condecoraciones de Francia, Italia, Alemania y España. En 1992, fue designado Director Musical de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

A nivel mundial, es conocido por su participación en Los Tres Tenores junto a Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, con conciertos vistos por más de dos mil millones de personas, marcando un hito en la historia de la ópera.

Desde 1988, además de su carrera musical, preside la Fundación Internacional José Carreras para la Lucha contra la Leucemia, con sedes en España, Estados Unidos, Suiza y Alemania, convirtiéndola en una de sus principales prioridades.

Sobre Verónica Cangemi

Foto: Adrián Carrizo

Nacida en Mendoza, inició sus estudios en violonchelo y canto en la Universidad Nacional de Cuyo y se perfeccionó en Londres bajo la tutela de Heather Harper y en la Universidad de Karlsruhe de Alemania.

Comenzó su carrera en Europa, protagonizando Armida de Gluck, con Marc Minkowsky y Les Musiciens du Louvre en Versalles; Hänsel y Gretel con Radio France y después encarnó a Zerlina (Don Giovanni), Pamina (La flauta mágica), Ilia (Idomeneo), Melisande (Pelleas et Melisande) y Liú (Turandot) en el Teatro Colón.

Cantó bajo las batutas de Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Claudio Abbado y Jean-Christophe Spinosi y se presenta en los grandes teatros del mundo como Wiener Staatsoper, Ópera de Múnich, Teatro Comunale de Florencia, Teatro La Fenice de Venecia, Teatro alla Scala de Milán, Ópera de Zúrich, Teatro Nacional de Tokyo, Carnegie Hall y Covent Garden de Londres, entre muchos otros.

La cantante cuenta con una amplia discografía y da clases magistrales en el país y en el exterior, además de dirigir el Programa de Canto de la Universidad de Congreso (Mendoza) y crear el Opera Training organismo dependiente del Teatro del Bicentenario (San Juan).