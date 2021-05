La Hipertensión afecta a un tercio de la población argentina

Se estima que afecta a más de un tercio de la población argentina pero pasa inadvertida o es mal controlada en la mayoría de los casos, aumentando el riesgo de padecer infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y otras patologías graves.

La hipertensión arterial es el aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida. Se desconoce su causa, aunque la historia familiar de hipertensión, la edad, el sobrepeso u obesidad, el estrés, la ingesta de sal, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, algunos medicamentos y el sedentarismo favorecen su aparición.

Generalmente no da síntomas, es silenciosa y si no se trata adecuadamente puede tener complicaciones como infarto cardíaco, accidente cerebrovascular, daño renal y ocular.

Hay numerosos medicamentos que pueden utilizarse para controlarla, pero se ha demostrado que la reducción de la ingesta de sodio tiene un impacto mayor que la medicación antihipertensiva en la reducción de enfermedad cardiovascular.

Conozca la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión, por sus siglas en inglés) https://osepmendoza.com.ar/web/dieta-dash-para-reducir-la-presion/

¿Cómo controlar la presión arterial?

Se recomienda usar un tesiómetro automático de brazo validado o anaeroide (tener la precaución de calibrarlo cada 3-6 meses) y seguir los siguientes consejos para una correcta medición de la presión arterial:

No hablar durante la medición

Orinar antes de la medición

Estar sentado con la espalda y los pies apoyados

No cruzar las piernas

Colocar el brazo a la altura del corazón

Poner el brazalete sobre el brazo sin ropa que se interponga

Valor de presión arterial



- Normal: menor de 130/ 85

- Limítrofe: 130-139/ 85-89

- Hipertensión: mayor de 140/ 90



Hipertensión en la mujer menopáusica



En la etapa de la menopausia, los ovarios dejan de producir estrógenos, que eran un factor de protección cardiovascular.



Los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos y se dilatan menos, aumentando los valores de presión arterial, sobre todo si tiene antecedentes familiares de hipertensión.



También en esta etapa se produce una redistribución de la grasa corporal aumentando su depósito a nivel abdominal, lo que se relaciona con mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas.



Si a todo esto le sumamos escasa actividad física y hábitos de alimentación poco saludables que suelen llevar a obesidad o sobrepeso, aumenta más aún el riesgo de tener hipertensión.



Consejos para la persona con hipertensión

No aumentar de peso

Disminuir el consumo de sal y de café

Reducir grasas saturadas

No consumir alcohol en exceso

Realizar actividad física, en lo posible 150 minutos por semana

Consumir más legumbres, frutas y verduras

Evitar el cigarrillo

Descansar bien y evitar el estrés

Respetar dosis y horario de la medicación indicada

Controlar la presión arterial en su casa y consultar al médico regularmente

Debe consultar o llamar al Servicio de Emergencias cuando tenga:

Cifras muy elevadas de presión

Dolor de cabeza muy intenso y repentino

Dolor en el pecho o sensación de falta de aire

Dificultad para hablar ó para levantar un brazo o parálisis facial

Mareos, vértigo o visión borrosa

Sangrado nasal

HTA y COVID-19



Los pacientes con enfermedades cardiovasculares tienen mayor riesgo de padecer formas severas de Coronavirus, reduciéndose este riesgo en aquellos que están siendo tratados adecuadamente.



Cabe aclarar que los remedios para la hipertensión arterial NO predisponen a la infección. En este aspecto hubo confusión inicialmente pero no hay evidencia de que sea así, por lo que la recomendación médica es que los pacientes continúen con su tratamiento habitual para la hipertensión arterial. A menos que su médico lo indique expresamente no necesario cambiar el tratamiento antihipertensivo.



Es muy probable que el abandono de la medicación conduzca a la pérdida de control de las cifras adecuadas de presión arterial, y esta situación a su vez predisponga a la persona a complicaciones de tipo cardíacas y accidentes cerebrovasculares, entre otras.



Por este motivo los especialistas resaltan la importancia de no dejar de tomar la medicación indicada.