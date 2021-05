San Luis: Pide que detengan a su ex cuñado por violencia de género

Agustina O. realizó una publicación en Facebook en la que cuenta la situación por la que esta pasando su hermana que volvió a ser agredida por su ex pareja en la madrugada del domingo y terminó con traumatismo de cráneo y varios golpes en el cuerpo.

El denunciado fue a la casa de la víctima con la excusa de buscar ropa para el hijo que tienen en común, pero una vez en la vivienda, intento tener relaciones sexuales con su ex, ante la negativa de la mujer, la agredió salvajemente. Luego se retiró de la vivienda llevándole el teléfono celular, un juego de llaves y dinero.

Agustina contó que su hermana, al estar incomunicada, tuvo que ir caminando hasta la Comisaria Segunda a realizar la denuncia. “En la comisaria como siempre, según ellos la mujer tiene la culpa, porque lo primero que le preguntaron fue si ‘¿estabas borracha? ¿Lo provocaste? ¿ Te le insinuaste?’”.

Además, la víctima tampoco pudo ser asistida en su totalidad por el personal de salud. “La llevaron al Hospital Cerro de la Cruz, la atendió el médico, pero no le pudieron hacer una ecografía porque el ecógrafo estaba roto y después la llevaron al Hospital (San Luis) pero no la quisieron atender porque no era prioridad por Covid.”

Si bien después de la publicación en las redes sociales, la víctima logró que le dieran un botón antipático y que emitieran una orden de restricción por dos meses, la familia pide que el agresor sea detenido. “Hemos visto millones de caso donde los tipos no cumplen con las restricción y van y las terminan matando» sostuvo Agustina.