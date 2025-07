Arrancó el Torneo Clausura de la Liga Mendocina de Fútbol

Liga Mendocina de Futbol

Resultados 1ra fecha Torneo Clausura

Amuf 1 (Rodriguez)

Rodeo del Medio1 (Zárate)

San Martín 1 (Calderón)

Eva Perón: 3 (González, Castro, Irrazabal)

Guaymallén 4 /Sanfilippo, Gil, Corica, Pastor)

Luzuriaga 0

Fadep: 5 (Juarez 2, Fernández, Centurión, Sevillano)

Algarrobal 1 (Sosa)

Atlético Argentino 3 (Cuvertino, Melo, Moyano)

Gutierrez 1 (Páez)

Leonardo Murialdo 3 (Mauricio Rodríguez 3)

Universitario 0

Deportivo Maipú 2 (Sánchez, Vargas)

Cicles Club Lavalle 1 (Lucero)

Godoy Cruz 2 (Diaz, Zanoni)

Fray Luís Beltrán 0.

Luján 3 (Vilte, Suraci, Poblete)

Centro Deportivo Rivadavia 0

Atlético Palmira 1 (Tagua)

Academia Chacras 1 (Perruzzi)

Independiente Rivadavia 1 (Castro)

Andes Talleres 2 (Morales, Mortes)

CEC Empleados de Comercio 0

Gimnasia 2 (Olguin, Ortubia)

Huracán Las Heras 2 (Gutiérrez, Rossi)

Universitario 1 (Mairone)

El técnico campeón de Fadep dio un paso al costado

Le agradecemos a Fabricio Failla por el campeonato obtenido, su trabajo y dedicación en Fundación Amigos.

Le deseamos lo mejor para lo que viene publicó en sus paginas oficiales en forma institucional la directiva del equipo de Russell.

Así se juega la 2da fecha del Clausura

Huracán Las Heras vs Asociación Mutual Universo Fútbol/ Universidad Nacional de Cuyo vs Empleados de Comercio/ Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia/ Andes Talleres vs Palmira/ Academia Chacras de Coria vs Luján Sport Club/ Centro Deportivo Rivadavia vs Godoy Cruz Antonio Tomba/ Fray Luis Beltrán vs Deportivo Maipú/ Cicles Club Lavalle vs Leonardo Murialdo/ Club Atlético Universitario vs Atlético Argentino/ Gutierrez Sport Club vs Fundación Amigos FADEP/ Deportivo Algarrobal vs Deportivo Guaymallén/ Deportivo Luzuriaga vs Atlético San Martin/ Eva Perón- Rodeo del Medio.

