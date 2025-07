Code Breaker se impuso otra vez en el Patrón Santiago

La victoria se transformó en uno de los triunfos más espectaculares de los últimos años, en una prueba de esta envergadura. La jornada del Clásico “Santo Patrono Santiago” contó con un buen marco de público y volvió a demostrar que es uno de los eventos deportivos más convocantes de la provincia de Mendoza. Desde las primeras horas de la mañana los aficionados fueron poblando la Catedral, para disfrutar de la fiesta.

El Gran Clásico

El Santo Patrono Santiago se largó cerca de las 17.30 y contó con once animales en gateras. Desde el vamos la prueba tuvo a El Chespi e Irlam luchando por la primera colación. Todo esto mientras Endo Verde corría cerca del sexto lugar y Code Breaker lo hacía mucho más atrás.

En la recta de enfrente el desarrollo no había variado demasiado, tal vez el único cambio era que Code Breaker comenzaba a aparecer en pleno y dispuesto a ir a buscar la carrera. Antes de ingresar a la recta Code Breaker ya había dominado con facilidad y comenzado a estirar ventajas sobre sus compañeros de suelta.

Cuando pisaron el derecho la victoria del pupilo de la caballeriza Don Cristóbal era mucho más que una realidad. Los segundos pasaban y Code Breaker estiraba más y más ventaja sobre Endo Verde y The Gun (que corrió como un león). Al final el disco lo encontró con quince cuerpos de ventaja sobre Endo Verde (que se hizo del puesto de escolta en el disco al doblegar por hocico a The Gun).

Al cruzar la línea de meta Alexis Castro, feliz jockey del ganador, nos decía: “Yo sabía que tenía un buen caballo. Ganar esta carrera es el sueño del pibe. Cualquier jockey que se inicia en esta profesión, sueña con ganar el Santo Patrono Santiago”. Y respecto del desarrollo de la carrera agregaba: “El caballo venía lejos, en le primera parre del desarrollo. Incluso llegué a preocuparme. Pero se fue acomodando, fuimos de menos a mayor. Cerca del palo de los 900 metros vi que el caballo tenía muy linda acción y realmente me sentí ganador. Antes de entrar al derecho pasamos de largo. Arrancó con mucha fuerza y se vino hasta el disco. Yo le tenía mucha fe a este caballo”.

La victoria en el Santiago fue un gran premio para un excelente jockey como es Alexis Castro.

La demoledora victoria de Code Breaker determinó un nuevo triunfo para la caballeriza Don Cristóbal, una de las más exitosas de Mendoza de los últimos tiempos. Sus propietarios son gente de mucho trabajo y fanáticos de las carreras. El tipo de personas que siempre merecen triunfos como este.

Río Franco en la milla

Río Franco volvió a ratificar que es el mejor millero de la provincia de Mendoza. El pensionista de Abrales se impuso en el clásico de 1600 metros de la jornada doblegando por cuatro cuerpos al sanjuanino Cursi Man. El vencedor venía de imponerse en el Clásico “9 de Julio” (en esta misma pista) y nuevamente dejó en claro todo lo que vale. El ganador contó con una muy buena conducción de Jonathan Gómez.

Río Franco determinó una nueva victoria para la caballeriza Don Cristóbal y Ramón Abrales.

Ethical Cleric, un máquina

Ethical Cleric volvió a ratificar que es uno de los caballos más ligeros de la provincia, luego de imponerse en el clásico de velocidad de la jornada. El hijo de Il Campione venció por el pescuezo al sanjuanino Copy Sound en el buen tiempo de 1’ 5” para 1100 metros. Nueva victoria en tierras mendocinas para Ethical Cleric, uno de los caballos más regulares del medio.

French Frank entre los potrillos

En el Clásico “Independencia”, la victoria fue para French Frank. El hijo de Gidu se impuso por un cuerpo al favorito Puerto Miami, gracias a una gran faena de su jinete Alexis Castro. El ganador, que empleó un tiempo de 1’ 25” 2/5 para 1400 metros, está al cuidado de Ramón Abrales y defiende los colores de la caballeriza Don Cristóbal.

Vikingo en la cuadrera grande

El sureño Vikingo se quedó con la cuadrera más importante del programa. El conducido por Lucas Escudero, que fue presentado hecho un cuadro por su cuida Gabriel Ulloa, venció con claridad a Atorrante.

El crack del dia

Esta vez la chapa de figura fue será para el gran Ramón Abrales. El entrenador demostró, una vez más, toda su sabiduría. No sólo se dio el lujo de ganar el Santo Patrono Santiago por segundo año consecutivo con Code Breaker (que además también había ganado este año el “Vendimia”). Si no que además obtuvo otros dos clásicos de la jornada (sus pupilos de impusieron en tres de cuatro pruebas jerárquicas disputadas). Arrancó con el potrillo French Frank (en el clásico Independencia) y continuó con Río Franco en la milla.

Una tarde de lujo para un entrenador que los más importantes que ha tenido el turf de la provincia de Mendoza. Salud Ramón, a seguir celebrando.

Lo que viene

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputará el domingo 24 de agosto.

Resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE LAVALLE” - (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PETRICOR STRIPES 55 M. Santucho

2° LA PLUSBELLE 57 R. Argüello 4 cpos

3° LUZ PAISANA 57 D. Ledesma pczo

4° EMMA BLANCA 57 N. Aguirre 1 cpo

5° CRAZY ABBY 55 J. Gómez 3 ½ cpos

6° TURVASA 57 S. Quinteros 1 cpo

7° MY SWEET BABY 57 F. Campos ½ cpo

U° LUNA RYE 53 E. Sosa pczo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.110,45. Dividendo de la combinada: $ 2.220,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.031,25. Dividendo de la Trifecta: sin aciertos. Tiempo: 1’ 13” 4/5. Por: John F. Kennedy y Summer Stripes, de 4 años. Cuidador: L. Rivamar. Stud: Don Enrique.

2da carrera

Premio: “DESPRECIADO” - (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° JYT GENERALA 59 R. Becerra

2° CHIMICHANGA 59 S. Quinteros 1 cpo

3° DORAL SEATTLE 59 W. Escudero ½ cpo

U° DIAMANTE BLANCO 61 M. Junco cbza

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 616. Dividendo de la Combinada: $ 1.715,50. Tiempo: 17” 2/5. Cuidador: R. Becerra. Stud: El Chiqui. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Clásico: “INDEPENDENCIA” – (Cat. Interior) – 600 metros

1° FRENCH FRANK 56 A. Castro

2° PUERTO MIAMI 58 F. Campos 1 cpo

3° AMOR CÓSMICO 53 S. Quinteros 8 cpos

4° AXION 56 E. Sosa ½ cpo

5° IGNATIUS 58 R. Bermúdez 3 ½ cpos

6° DICES QUE SI 58 L. Flecha 2 cpos

7° SCALPEL 58 J. E. Alves S. 5 cpos

U° VAAMOS CALOR 60 J. Luna 2 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1.185,90. Dividendo de la combinada: $ 1.260,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 462,80. Dividendo de la Trifecta: $ 7.702,50. Tiempo: 1’ 25” 2/5. Por: Gidu y French Beach, de 3 años. Cuidador: J. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Enemigo de El Relator Noticias de Turf.

.

4 ta carrera

Premio: “CHICA LINDA” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOCO POR ESTE 59 R. Argüello

2° ESTIMADO INFORME 60 L. Escudero ½ cpo

3° AMIGO CORDIAL 59 M. Santucho 1 cpo

U° DON MANGO 61 M. Junco pczo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 909,40. Dividendo de la Combinada: $ 1562,25. Tiempo: 22” 2/5. Cuidador: P. Velazco. Stud: El Nene.

5 ta carrera

Especial: “MUNICIPALIDAD DE JUNÍN” – (Cat. Interior) – 1200 metros

1° MOJADITO 57 F. Campos

2° PERSICCO BOY 57 S. Quinteros 2 cpos

3° DR. FISHMAN 55 D. Ledesma 4 cpos

4° MALE KING 59 G. Quinteros ¾ cpo

5° EVER SEEN 57 L. Flecha 3 ½ cpos

6° FURIOSO DECANO 57 A. Castro 2 ½ cpo

7° GENERAL SPRING 55 J. Gómez ¾ cpo

8° MASTER SEIT (*) 57 R. Argüello 1 cpo

U° EVER COSMIC 57 J. C. Noriega 1 ½ cpos

(*) Largó al rato.

No corrieron: (9) TEAM JOY, (10) CASSERTA. Dividendo del Ganador: $ 1.171,95. Dividendo de la combinada: $ 5.988,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 5.988,15. Dividendo de la Trifecta: $ no tuvo aciertos. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Long Island Sound y Mon Solita, de 6 años. Cuidador: J Olmos. Stud: Nueva Ilusión.

6ta carrera

Clásico: “SANTO PATRONO SANTIAGO CUADRERO” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VIKINGO 60 L. Escudero

2° ATORRANTE 60 A.Miranda ½ cpo

U° EMPERADOR LAKE 61 M. Junco ¾ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 351,10. Tiempo: 22” 2/5. Cuidador: G. Ulloa. Stud: El David. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Clásico: “CLÁSICO CASINO DE MENDOZA” – (Categoría Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ETHICAL CLERIC 60 F. Campos

2° COPY SOUND 59.5 N. Riveros pczo

3° CAPO MAN 60 N. Aguirre 4 cpos

4° PETALS 58 L. Flecha 1 cpo

5° GATERA GIRL 58 R. Argüello 2 ½ cpos

6° DIDÁCTICO 60 J. Gómez 4 cpos

7° EXACT SOUND 60 S. Quinteros 6 cpos

8° DONT STONE 60 A. Miranda 1 cpo

9° EMERITUS 60 J. E. Alves S. 3 ½ cpos

10° ISLAND DREAM 57 A. Castro ½ pczo

U° MR. BAUTI 60 J. Luna 7 cpos

No corrieron: (5) TREASURE NIGHT. Dividendo del Ganador: $ 660,15.Dividendo de la Combinada: $ 5.498,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 1.829,45. Dividendo de la Trifecta: $ 49.400. Tiempo: 1’ 5”. Por: IlCampione y Scary Mary, de 6 años. Cuidador: S. Fernández. Stud: El Gringo. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

8 va carrera

Clásico: “SR. JUAN CARLOS MANTOVAN” – (Extraoficial) – 475 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° IPOLITO 59 R. Argüello

2° PASPARTOU 61 M. Junco 2 cpos

3° GIANT CIRCLE 60 L. Escudero 1 cpo

U° HOLMES 60 A. Miranda 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 493,85. Dividendo de la Combinada: $ 1.947,50. Tiempo: 25” 4/5. Cuidador: N. Díaz. Stud: El Cogote. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

9 na carrera

Clásico: “GOBIERNO DE MENDOZA” – (Categoría Interior) – 1600 metros

1° RÍO FRANCO 60.5 J. Gómez

2° CURSI MAN 60.5 J. C. Noriega 4 cpos

3° THE CYCLONE 60.5 A. Castro ½ cpo

4° VIVÍ JURANDO 60.5 N. Aguirre ¾ cpo

5° FRENCH CHAMPION 60.5 G. Quinteros 2 cpos

6° DEL OTARIO 60.5 J. E. Alves S. ½ cpo

7° BRUJO SANTO 60.5 E. Sosa 3 cpos

8° FEST KING 60.5 J. Luna ½ cpo

9° EQUIPO QUE GANA 60 R. Argüello 1 ½ cpos

10° ESCAPE HATCH 60.5 F. Campos ¾ cpo

U° PICCOLO VELOCE 60.5 D. Ledesma s/aprec.

No corrieron: (4) MARLOW. Dividendo del Ganador: $ 859.Dividendo de la Combinada: $ 23.042. Dividendo de la Imperfecta: $ 7.714,45. Dividendo de la Trifecta: $ 29.087,50. Tiempo: 1’ 37” 2/5. Por: Interdetto y Bonjoy, de 7 años. Cuidador: J. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera

Clásico: “SANTO PATRONO SANTIAGO – COPA CANAL 9” – (Categoría Interior) – 2200 metros

1° CODE BREAKER 61 A. Castro

2° ENDO VERDE 61 J. Noriega 15 cpos

3° THE GUN 61 J. Gómez hocico

4° KENNEDY BACK 61 G. Quinteros 5 cpos

5° PERFECT INC 60 J. Luna 1 cpo

6° MASTER MAGO 61 J. E. Alves S. 4 ½ cpos

7° MUY MUY MACHO 61 E. Sosa 2 ½ cpos

8° BACK STORY 61 R. Argüello 2 cpos

9° EL CHESPI 60 S. Quinteros 2 cpos

10° TENGO EL ARTE 60 F. Campos ½ cpo

U° IRLAM 61 D. Ledesma s/aprec

No corrieron: (7) OLIMPIK HOT, (11) BAROLITO. Dividendo del Ganador: $ 810. Dividendo de la Combinada: $ 809,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 510,40. Dividendo de la Trifecta: $ 14.555,35. Tiempo: 2’ 16” 1/5. Por: True Cause y Covit, de 6 años. Cuidador: J. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

Agradecimiento Fernando Gabrielli, fuente El Relator/ Noticias del Turf/ Foto Portada Walter Tallotti