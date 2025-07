Se corre la edición 70 del Clásico Santo Patrono Santiago

En la jornada se podrá disfrutar de food trucks y patio de comidas y los productos regionales del programa de emprendedores del Ministerio de Producción “Raíces Mendoza”. Además, estará presente el Programa de Juego Responsable del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, con entrega de folletería informativa y bolsas ecológicas.

Por su parte, la Municipalidad de Godoy Cruz participará con su Dirección de Ambiente realizando promoción y concientización ambiental, y la Dirección de Salud con un camión sanitario de vacunación y controles de salud.

Los programas preventivos de salud de la Provincia también estarán presentes entregando folletería preventiva.

En esta oportunidad, la recaudación de la playa de estacionamiento será destinada al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán

Programa

1ra. Carrera – 1.200 Metros – 10:00 Horas. Premio: “Municipalidad De Lavalle”” Categoría Interior.

2da. Carrera – 300 Metros – 10:40 Horas. Premio: “Despreciado” Extraoficial.

3ra. Carrera – 1.400 Metros – 11:20 Horas. Premio: Clásico “Independencia” – Copa “Utta – Ospat” Categoria Interior.

4ta. Carrera – 400 Metros – 12:00 Horas. Premio: “Chica Linda” Extraoficial

5ta. Carrera – 1.200 Metros – 12:50 Horas. Premio: Especial “Municipalidad de Junín” Categoría Interior.

6ta. Carrera – 400 Metros – 13:40 Horas. Premio: Clásico “Santo Patrono Santiago Cuadrero” – Copa “La Paz Municipio” Extraoficial.

7ma. Carrera – 1.100 Metros – 14:30 Horas. Premio: Clásico “Casino De Mendoza” – Copa “Municipalidad de Godoy Cruz” Categoría Interior.

8va. Carrera – 475 Metros – 15:10 Horas. Premio: Clásico “Med.Vet. Sr.Juan Carlos Mantovan” – Copa “Municipalidad de San Martín” Extraoficial.

9na. Carrera – 1.600 Metros – 16:00 Horas. Premio: Clásico “Gobierno De Mendoza” – Copa “Municipalidad de la Ciudad de Mendoza” Cat. Interior.

10ma. Carrera – 2.200 Metros – 17:15 Horas. Premio: Clásico “Santo Patrono Santiago” – Copa “Canal 9 Televida” Categoría Interior.

Los ganadores del Santo Patrono Santiago de Turf

Año Caballo Jockey

1956 Mancebo ( E.Antúnez)

1957 Ave Roc (R Silvetti)

1958 Barcelonés (H. Ciatardini)

1959 Eje (S. Dufrey)

1960 Turilo (H. Padula)

1961 Tahonero (C. Córdoba)

1962 Tafi (R. Silvetti)

1963 Brack (E. Jara)

1964 Los Picos (A. Arce)

1965 Nanquinas (A. Gimenez)

1966 Vasco Bruto (A. Urquiza)

1967 Kaula (C. Gatto)

1968 Analyst (C Gatto)

1969 Tenoguito (F. Sagás)

1970 Qué Ninfulo (D. Reyes Molina)

1971 Shipmaster (C. Cordoba)

1972 Dizzy (E. Gimenez)

1973 Puro Bluf (R. Jara)

1974 Daba Pam (J. Gonzalez)

1975 Sir Beto (R. Jara)

1976 Sir Raleigh (R. Jara)

1977 Agilino )(. Jara)

1978 Agilino (. Coria)

1979 Agilino (R Jara)

1980 Pamperazo(M. Benavidez)

1981 Sombrío(R. Gomez)

1982 Efrán (E.Rivamar)

1983 Better Action (R Gomez)

1984 Huso(J. Aracena)

1985 Bresero(C. Coria)

1986 Mendigo(J. Aracena)

1987 De Nadie Más(R. Gomez)

1988 Jenizaro(C. Jorquera)

1989 Sirona(J. Torres)

1990 Sirona(J. Torres)

1991 Fantasmagórico(M. Benavidez)

1992 Fabre(J. Fernández)

1993 Baloon M. Benavidez)

1994 Concilio(A. Gimenez)

1995 Concilio(O. Liendo)

1996 Concilio(O. Liendo)

1997 Farabute Toss(A. Gimenez)

1998 Super Bubú(C. Enriquez)

1999 Farabute Toss(A. Gimenez)

2000 Fui Millonario(O. Liendo)

2001 Ridgelón(C. Alvarez)

2002 Carlitos Way(C. Enriquez)

2003 Potriworld(A. Gimenez)

2004 Gran Puntero(D. Gomez)

2005 Gran Puntero(A. Gimenez)

2006 Flag John(J. Campanello)

2007 Privativo(S. Fernandez )

2008 Poeta Kid(D. Gomez)

2009 Lethal Dose(L. Gonzalez)

2010 Lethal Dose(L. Gonzalez)

2011 Salamemingue(C. Gonzalez)

2012 Ring Tone(S. Fernandez)

2013 Honor Charrùa(J. Noriega)

2014 Pixar (A Gimenez)

2015 Pixar (D. Gòmez)

2016 Ariel Dubai (S. Fernandez)

2017: Go Alone (Sergio Fernádez)

2018: Galeleos Town (Franco Nievas)

2019: Correme Vos (Cristain Lopez)



2020: No se disputó por la pandemia

2021: Maklin (Daniel Gomez)

2022: Costanza (Joaquín Luna)

2023: Kennedy Back (Kevin Banegas)

2024: Cody Breaker (Cristian Lopez)

Concilio y Agilino lo ganaron 3 veces

Sirona, Farabute Toss, Lethal Dose y Gran Puntero, 2 veces

El jóckey más ganador es Alberto Ruben Gimenez con 6 premios, seguido por Ricardo Alfonso Jara con 5 clásicos