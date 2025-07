El Clásico del Parque en la LIga fue para el Lobo

Liga Mendocina de Futbol

Resultados 2da fecha del Clausura

Huracán 5 (Rossi 3, Lopez 2)

AMUF 0

UNCuyo 2 (Oviedo, Correa)

CEC 1 (Avila)

Gimnasia 2 (Olguín, Diaz)

Independiente 1 (Sarmiento)

Talleres 1 (Tissera)

Palmira 1 (Cano)

Chacras 0

Luján 1 (Chávez)

Rivadavia 1 (Boscariol)

Godoy Cruz 0

Beltrán 2 (Villarreal, Bazán)

Maipú 0

Lavalle 1 (Cortez)

Murialdo 1 (Chacón)

Universitario 1 (Padia)

Argentino 5 (Melo 2, Morales 2, Castañares)

Gutierrez 0

Fadep 2 (Oliveiro, Sevillano)

Algarrobal 1 (Zamora)

Guaymallén 2 (Sanfilippo 2)

Luzuriaga 0

San Martín 0

Eva Perón 0

Rodeo del Medio 2 (Campos, Pizarro)

Posiciones

Argentino, Fadep, Huracán, Guaymallén, Luján y Gimnasia 6, Murialdo, Rodeo y Talleres 4, Eva Perón, Godoy Cruz, UNCuyo, Beltrán y Rivadavia 3, Palmira 2, Chacras, Lavalle, San Martin, Luzuriaga y AMUF 1, Independiente, CEC, Gutierrez, Algarrobal y Universitario 0.

Próxima fecha (miercoles)

AMUF vs Eva Perón/ Rodeo del Medio vs Luzuriaga/ San Martín vs Algarrobal/ Guaymallén vs Gutierrez/ FADEP vs Universitario/ Argentino vs Lavalle/ Murialdo x Beltrán/ Maipú vs Rivadavia/ Luján vs Andes Talleres/ Palmira vs Gimnasia y Esgrima/ Independiente Rivadavia vs UNCuyo/ CEC vs Huracán Las Heras/ Godoy Cruz vs Academia Chacras de Coria.

La 4ta el fin de semana venidero

Club Empleados de Comercio - Asociación Mutual Universo futbol/ Huracán Las Heras - Independiente Rivadavia/ Universidad Nacional de Cuyo- Atlético Palmira/ Gimnasia y Esgrima - Luján Sport Club/ Andes Talleres Sport Club - Godoy Cruz Antonio Tomba/ Academia Chacras de Coria - Deportivo Maipú/ Centro Deportivo Rivadavia - Leonardo Murialdo/ Fray Luis Beltrán- Atlético Argentino/ Cicles Club Lavalle- Fundación Amigos por el Deporte/ Gutierrez Sport Club - Atlético Club San Martin/ Deportivo Algarrobal- Rodeo del Medio/ Deportivo Luzuriaga- Eva Perón.

Agradecimiento fotos Valentina Villalobos y Leonel Gallardo