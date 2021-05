Villa Mercedes: un hombre con Covid-19 murió al frente del Hospital 

Vivía a dos cuadras del centro de salud. La familia llamo a la ambulancia que estaba estacionada en la puerta, pero no fue.

Ángel Ávila era vecino de la manzana 6017 del Barrio Jardín del Sur, de Villa Mercedes, hacia una semana aproximadamente que estaba aislado en su casa porque tenia Covid. El martes por la noche murió tirado en la calle, frente al Hospital Suárez Rocha, al que intentó llegar caminando para recibir asistencia medica. El hombre tenia 42 años y se desempeñaba en la Banda de Música de la V Brigada Aérea.

Los vecinos aseguran que no era la primera vez que la esposa de Ávila lo llevaba caminando al Hospital para ser asistido, y no encienden porque no había sido internado. La noche en la que murió, su esposa llamó en varias oportunidades para que le enviaran la ambulancia pero como nunca fue, decidió llevarlo nuevamente caminando.

Paradójicamente, fue el propio personal que trabaja en la ambulancia la que le hizo maniobras de reanimación en la calle, frente al Hospital donde murió a las 20.15.