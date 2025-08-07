Triple choque en Tilisarao: dos camiones y un auto

Un accidente de tránsito protagonizado por dos camiones y un automóvil se registró este miércoles 6 de agosto cerca de las 13:00 horas en la Autopista 55, a la altura del ingreso a la terminal de ómnibus de Tilisarao, en el departamento Chacabuco (San Luis).

Según informaron desde la Comisaría Distrito 23°, el siniestro ocurrió cuando un camión grúa, conducido por un hombre de 63 años, impactó desde atrás a un Volkswagen Gol que se encontraba estacionado en el sector. El vehículo era conducido por un joven de 28 años.

A su vez, el camión grúa fue embestido desde atrás por un camión Volkswagen 17280 que transportaba soja, y que era manejado por un hombre de 61 años. Todos los vehículos circulaban en sentido Norte-Sur al momento del impacto.

Como consecuencia del choque, el conductor del automóvil fue trasladado de manera preventiva al hospital local, donde fue asistido por el médico de guardia. Tras la revisión, se determinó que no presentaba lesiones y fue dado de alta.

Desde la fuerza policial también informaron que se practicaron tests de alcoholemia a los tres conductores involucrados, los cuales arrojaron resultado negativo en todos los casos (0,00 gr/l de alcohol en sangre).