Atlético Argentino Campeón del Clausura de Liga Mendocina

Un gol en contra de Costela le dio el triunfo a Agentino sobre Fadep 1 a 0, el gol se produjo en las postrimerías del periodo inicial, el complemento se vio un partido muy trabajado por las urgencias de uno de empatar y el otro por conservar el resultado, se fueron antes a las duchas Martin, Ramirez y Dellarrolle en el Condor y Moyano en el Boli.

Una vez más Argentino y Fadep volverán a reeditar una final anual, o finalisima para coronar al campeón anual, al haber ganado uno el Apertura y el otro el Clausura. Este partido se jugará nuevamente en el estadio Mauricio Serra, ya que la escuadra albiceleste cuenta con la ventaja deportiva de definir en casa por haber sumado mas puntos en la tabla anual.

Antecedentes

En el 2023 apenas dos años atrás se vivió una situación similar entre Argentino y Fadep ganadores en los certamenes semestrales, ganando un partido para uno, el primero Fadep y el segundo Argentino, en aquella ocasión, dos años atrás finalmente fue FADEP el campeón. Por el lado de Argentino su último título oficial fue en 1996, hace ya 29 años.

.....y no es un dato menor recordar que Argentino y Fadep son los representantes de la Liga Mendocina de Futbol en el torneo Regional Amateur 2025 y ambos clasificaron a la tercera fase del torneo que tendra continuidad en enero próximo y precisamente volverán a chocar entre si, en San José y Russell, como para alquilar balcones.

Síntesis

Atlético Argentino: 1

Diego Atencio, Luciano Villarruel, Alexis Viscarra, Damian Lázzaro y Franco Geroli; Jonathan Zanettini; Leonardo Espíndola y Ricardo Heresnperger; Emiliano Cuvertino, Luciano Villalobos y Juan Ignacio Vera. DT: Matías Ligutti/ Cambios: Gabriel Moyano e Isaías Guzmán por Villalobos y Vera, Emmanuel Lucero por Cuvertino.

FADEP: 0

Ezequiel Alvea; Nicolás Alí, Bruno Costella, Thiago Satti y Federico Pérez; Julio Lúquez, Lucas Ramírez y Pablo Dellarole; Paul Martín, Brandon Sánchez y Julián Pérez. DT: Leonardo D’Urso./ Cambios: ST: 10’ Brandon Cuello y Emiliano Gómez por Luques y Pérez, Hugo Paniagua por Pérez:

Árbitro: Jorge Etem

Cancha: Atlético Argentino

Goles: PT: 48: Costella e/c (AA)

Cambios: ST: 10’ Brandon Cuello y Emiliano Gómez por Luques y Pérez (F), Hugo Paniagua por Pérez (F), Gabriel Moyano e Isaías Guzmán por Villalobos y Vera (AA). 41’ Emmanuel Lucero por Cuvertino (AA)

Árbitro: Jorge Etem/ Expulsados: Martín, Moyano, Ramírez y Dellarrolle.

Estadio Mauricio Serra (Atlético Argentino)

Domingo 21 de Diciembre de 2025



