El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su rechazo a la intimación enviada por el empresario Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac, contra el diario Tiempo de San Juan.

Monti, propietario de una empresa de caños de PVC, remitió a través de su abogado una carta notarial al medio tras la publicación de información sobre sus posibles vínculos con la firma proveedora de tuberías para el acueducto Gran Tulum. La investigación del diario incluyó la difusión de una factura millonaria en concepto de “comisión”.

En la carta, el abogado de Monti exigió al medio abstenerse de publicar más información sobre el tema y advirtió con iniciar acciones legales. Para ello, invocó de manera errónea la Ley de Protección de Datos Personales 25.326 y cuestionó la matriculación profesional de la periodista autora del artículo, requisito inexistente en Argentina y considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una restricción indebida a la libertad de expresión.

FOPEA remarcó que la difusión de información vinculada a una obra pública de gran magnitud constituye un asunto de evidente interés público. La Legislatura de San Juan, de hecho, abrió un pedido de informes sobre el caso, lo que confirma la relevancia institucional de lo publicado.

El organismo recordó que el periodismo de investigación está protegido por normas nacionales e internacionales y cumple un rol esencial en la consolidación del sistema democrático, al aportar transparencia sobre la actuación de funcionarios y empresarios contratistas del Estado.

Por último, FOPEA reclamó a las autoridades de San Juan que garanticen el pleno ejercicio de la labor periodística sin presiones, intimidaciones ni hostigamientos.