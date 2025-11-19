Mendoza: crece la inseguridad en fines de semana largos

El Barómetro de Seguridad de Verisure reveló que la inseguridad aumentó de forma marcada en Mendoza durante los fines de semana largos de 2025, con subas que superaron el 130% en comparación con el año anterior. Los momentos de mayor riesgo son los fines de semana y los horarios nocturnos.

El feriado del Día del Trabajador, en mayo, fue el más crítico, con un incremento del 131% en los intentos de intrusión. Le siguieron Carnaval (febrero) y Semana Santa (abril), con aumentos del 50% y 48%. En junio, durante el feriado por el paso a la inmortalidad de Güemes, los incidentes subieron 11%, mientras que el fin de semana largo de agosto registró un alza del 30%. La única mejora se observó en octubre, con el Día de la Diversidad Cultural, cuando hubo una baja del 20%.

“Estos datos muestran que los fines de semana largos siguen siendo momentos de vulnerabilidad para los hogares mendocinos. Cuando las familias se trasladan para descansar, sus viviendas se convierten en un blanco para los delincuentes”, explicó Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de Verisure Argentina.

Para planificar el próximo fin de semana largo con mayor tranquilidad, la compañía compartió una serie de recomendaciones:

Revisión de accesos: asegurarse de que puertas y ventanas queden bien cerradas.

Discreción: evitar publicar planes de viaje en redes sociales.

Apariencia de casa habitada: usar temporizadores para luces en distintos horarios.

Colaboración vecinal: pedir a vecinos de confianza que retiren correspondencia y estén atentos.

Tecnología: optar por sistemas de alarma monitoreados.



Soluciones como ZeroVision, que genera visibilidad cero en segundos y fuerza la retirada del intruso, permiten ganar tiempo hasta que arriben las autoridades. Con la app My Verisure, se puede monitorear el hogar en tiempo real desde cualquier lugar.