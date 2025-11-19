Mendoza: crece la inseguridad en fines de semana largos

Fuerte viento afecta el Gran Mendoza, el sur y zona este
Desde la tarde de este jueves, intensas ráfagas de viento golpean distintas zonas del Gran Mendoza, el Sur provincial y el Este. Baja la temperatura.
La inseguridad en Mendoza subió más de 130% en los fines de semana largos de 2025, según Verisure. Los mayores riesgos se dan de noche y los fines de semana.Sociedad19/11/2025Redacción CuyoNoticias
El Barómetro de Seguridad de Verisure reveló que la inseguridad aumentó de forma marcada en Mendoza durante los fines de semana largos de 2025, con subas que superaron el 130% en comparación con el año anterior. Los momentos de mayor riesgo son los fines de semana y los horarios nocturnos.
El feriado del Día del Trabajador, en mayo, fue el más crítico, con un incremento del 131% en los intentos de intrusión. Le siguieron Carnaval (febrero) y Semana Santa (abril), con aumentos del 50% y 48%. En junio, durante el feriado por el paso a la inmortalidad de Güemes, los incidentes subieron 11%, mientras que el fin de semana largo de agosto registró un alza del 30%. La única mejora se observó en octubre, con el Día de la Diversidad Cultural, cuando hubo una baja del 20%.
“Estos datos muestran que los fines de semana largos siguen siendo momentos de vulnerabilidad para los hogares mendocinos. Cuando las familias se trasladan para descansar, sus viviendas se convierten en un blanco para los delincuentes”, explicó Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de Verisure Argentina.
Para planificar el próximo fin de semana largo con mayor tranquilidad, la compañía compartió una serie de recomendaciones:
Revisión de accesos: asegurarse de que puertas y ventanas queden bien cerradas.
Discreción: evitar publicar planes de viaje en redes sociales.
Apariencia de casa habitada: usar temporizadores para luces en distintos horarios.
Colaboración vecinal: pedir a vecinos de confianza que retiren correspondencia y estén atentos.
Tecnología: optar por sistemas de alarma monitoreados.
Soluciones como ZeroVision, que genera visibilidad cero en segundos y fuerza la retirada del intruso, permiten ganar tiempo hasta que arriben las autoridades. Con la app My Verisure, se puede monitorear el hogar en tiempo real desde cualquier lugar.
Desde la tarde de este jueves, intensas ráfagas de viento golpean distintas zonas del Gran Mendoza, el Sur provincial y el Este. Baja la temperatura.
El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 tomaron la medida en razón del alerta meteorológico del SMN
Los próximos 22 y 23 de noviembre, vecinos, turistas y amantes de la naturaleza podrán disfrutar de caminatas guiadas, actividades informativas y recorridos por los paisajes serranos del cordón de Comechingones.
La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó “Copas y Bodegones”, una propuesta que invita a mendocinos y turistas a recorrer los bodegones tradicionales del departamento.
Del 21 al 24 de noviembre, Mendoza será sede de uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados al saxofón, en el Teatro Independencia.
Se trata del programa recreativo de la comuna que funcionará desde el 16 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026, con actividades para niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.
La firma mendocina inauguró una nueva sucursal en Luján de Cuyo y confirmó un plan de expansión que prevé más aperturas antes de fin de año.
Más de 300 metros de exposición mostraron proyectos educativos, productivos y tecnológicos en el Parque de Mayo. Celebración de la educación técnica en San Juan
La propuesta es una Jornada de Control Integrado de la Salud Masculina, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre en la sede de Godoy Cruz.
Se trata del modelo de inteligencia artificial más potente hasta ahora, diseñado para mejorar la comprensión multimodal y ofrecer capacidades avanzadas de razonamiento, programación y actuación como agente.
El equipo A cayó 10-9 en la final del Regional Centro Norte, pero logró el pase directo
Un camión volcó y quedó al costado de la ruta, la conductora, de nacionalidad brasileña, está en buen estado. Tránsito normal por el momento
El Turco firmó contrato hasta el 2026, hay una cláusula de rescición si no se conseguían los objetivos. El 13 de diciembre hay elecciones en Godoy Cruz.