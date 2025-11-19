Paso Cristo Redentor Habilitado

Comienza el 1° Encuentro de Senderismo en los Comechingones

Los próximos 22 y 23 de noviembre, vecinos, turistas y amantes de la naturaleza podrán disfrutar de caminatas guiadas, actividades informativas y recorridos por los paisajes serranos del cordón de Comechingones.

19/11/2025

SENDERISMO-CORTADERAS-1Organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura, el evento contará con guías habilitados de San Luis, emprendedores locales y autoridades municipales. La iniciativa busca consolidarse como una actividad anual que promueva el turismo sustentable y el deporte al aire libre en el imponente entorno del cordón de los Comechingones.

Primera jornada – 22 de noviembre
Las actividades comenzarán a las 10 en la Secretaría de Cultura, ubicada en el balneario y camping municipal sobre la ruta provincial N.º 1. Media hora después será la apertura oficial y las acreditaciones.

A las 11:30 se dictarán charlas informativas: Defensa Civil brindará recomendaciones de seguridad y el municipio abrirá espacios para emprendedores gastronómicos y artesanos.

La jornada cerrará a las 15:30 con una caminata a la Cuesta del Ceferino, un recorrido de dificultad media baja (1,6 km, 106 metros de desnivel y unas dos horas de duración).

La inscripción se realiza por link o correo electrónico, tiene un costo de $25.000 y puede abonarse por transferencia. Todas las caminatas se harán con guías locales habilitados.

Segunda jornada – 23 de noviembre
El domingo estará dedicado por completo a los circuitos de senderos del entorno natural de Cortaderas:

Dique Parrilla y Cascada Esmeralda | Salida: 09:30 | Dificultad media — 3,5 km — 240 m de desnivel — 3 h
Circuito Cascada del Bosque | Salida: 10:00 | Dificultad media — 3 km — 170 m de desnivel — 3 h
Circuito San Miguel | Salida: 10:00 | Dificultad baja — 7 km — 123 m de desnivel — 2 h 30 min
Circuito Cuevas Aborígenes | Salida: 10:00 | Dificultad media — 2 km — 3 h
Esta última alternativa está pensada para quienes prefieran un recorrido más accesible. Todas las experiencias serán acompañadas por guías expertos para garantizar una actividad segura y didáctica.

Senderismo, Luján San LuisSenderistas de todo el país en Encuentro en San Luis

Cierre del encuentro

El evento culminará con un break de despedida en el Balneario Municipal, en el edificio de Cultura, donde los participantes podrán compartir sus experiencias y disfrutar del cierre de la actividad.

Para más información o inscripciones, los interesados pueden escribir a [email protected] o comunicarse al 2664-028721.

