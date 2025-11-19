Comienza el 1° Encuentro de Senderismo en los Comechingones

Organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura, el evento contará con guías habilitados de San Luis, emprendedores locales y autoridades municipales. La iniciativa busca consolidarse como una actividad anual que promueva el turismo sustentable y el deporte al aire libre en el imponente entorno del cordón de los Comechingones.

Primera jornada – 22 de noviembre

Las actividades comenzarán a las 10 en la Secretaría de Cultura, ubicada en el balneario y camping municipal sobre la ruta provincial N.º 1. Media hora después será la apertura oficial y las acreditaciones.

A las 11:30 se dictarán charlas informativas: Defensa Civil brindará recomendaciones de seguridad y el municipio abrirá espacios para emprendedores gastronómicos y artesanos.

La jornada cerrará a las 15:30 con una caminata a la Cuesta del Ceferino, un recorrido de dificultad media baja (1,6 km, 106 metros de desnivel y unas dos horas de duración).

La inscripción se realiza por link o correo electrónico, tiene un costo de $25.000 y puede abonarse por transferencia. Todas las caminatas se harán con guías locales habilitados.

Segunda jornada – 23 de noviembre

El domingo estará dedicado por completo a los circuitos de senderos del entorno natural de Cortaderas:

Dique Parrilla y Cascada Esmeralda | Salida: 09:30 | Dificultad media — 3,5 km — 240 m de desnivel — 3 h

Circuito Cascada del Bosque | Salida: 10:00 | Dificultad media — 3 km — 170 m de desnivel — 3 h

Circuito San Miguel | Salida: 10:00 | Dificultad baja — 7 km — 123 m de desnivel — 2 h 30 min

Circuito Cuevas Aborígenes | Salida: 10:00 | Dificultad media — 2 km — 3 h

Esta última alternativa está pensada para quienes prefieran un recorrido más accesible. Todas las experiencias serán acompañadas por guías expertos para garantizar una actividad segura y didáctica.

Cierre del encuentro

El evento culminará con un break de despedida en el Balneario Municipal, en el edificio de Cultura, donde los participantes podrán compartir sus experiencias y disfrutar del cierre de la actividad.

Para más información o inscripciones, los interesados pueden escribir a [email protected] o comunicarse al 2664-028721.