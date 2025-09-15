Cobos: Del discurso a los hechos

La implementación de los bitrenes en Argentina, según Aprocam
Los camiones bitrenes consisten en un camión tractor que arrastra dos remolques, con los que se puede transportar un mayor volumen de carga.
Luego de la cadena nacional en la que el presidente anunció el envío del proyecto de Presupuesto Nacional, queda claro algo: no se gobierna ni se progresa atropellando al que piensa distinto ni abandonando a las personas que requieren de la presencia del Estado.
Luego de la cadena nacional queda claro que no se gobierna atropellando al que piensa distinto ni abandonando a quienes necesitan de la presencia del Estado. La distribución no la hace el mercado como dijo en el presupuesto anterior. La hace el Presupuesto definiendo prioridades. pic.twitter.com/wWE2dBZifb— Julio Cobos (@juliocobos) September 16, 2025
La distribución no la hace el mercado como lo expresó el presidente en el envío del presupuesto anterior, sino el Presupuesto, definiendo prioridades. Los aumentos de gasto por encima de la inflación real, no la proyectada, permiten una recuperación del poder adquisitivo, pero el atraso en estos años ha sido tan grande que debemos debatir si son realmente suficientes.
Por eso, la necesidad de la emergencia universitaria y sanitaria sigue vigente e insistiremos en el Congreso con su aprobación, porque necesitamos respuestas concretas y urgentes: detrás de los números hay miles de personas que esperan soluciones.
Un gobierno con una visión sólo fiscal de la economia es un gobierno incompleto que genera desempleo: más de 190 mil puestos perdidos en estos años. La otra pata es fundamental que se atienda y es la reactivación y el impulso para un verdadero crecimiento y desarrollo productivo que genere empleo genuino. Eso debe reflejar el proyecto de Presupuesto.
Esperemos que este repentino cambio discursivo se traduzca en un cambio real en las políticas públicas, porque la soberbia y la ira son malas consejeras. Es tiempo de escuchar, dialogar y, sobre todo, de tener sensibilidad social. Argentina no puede seguir perdiendo tiempo.
Julio C. Cobos
Diputado Nacional
Los camiones bitrenes consisten en un camión tractor que arrastra dos remolques, con los que se puede transportar un mayor volumen de carga.
Argentinos por la Educación midió el progreso de las prioridades pactadas en 2024 en el Acuerdo por la Educación. El documento muestra avances en la cobertura en nivel inicial y también deudas como las trayectorias de los estudiantes de secundaria, además de la calidad de los aprendizajes en general.
La nueva “Alianza”: La Libertad Avanza con la UCR, y el Kirchnerismo con el Peronismo, lo mismo de siempre, afirman desde el partido mendocino de jubilados.
El Partido de los Jubilados celebró que la lucha iniciada por adultos mayores y sus familias haya logrado trascender fronteras partidarias y movilizar a otras fuerzas políticas a acompañar este reclamo histórico.
Por el caso de una enferma oncológica de 67 años, desde el Partido de los Jubilados exigen que PAMI entregue medicación y restablezca las prestaciones gratuitas.
Por Eduardo Sosa Ex presidente Oikos Red Ambiental
Durante la audiencia, el juez Rodrigo Sebastián Martearena reiteró la prohibición de tomar fotografías o realizar capturas de pantalla citando la Acordada 342/20 de la Corte Suprema de Justicia provincial
Engloba 8 casos registrados como Discurso estigmatizante
No le alcanzó el empate en Tandil en Santamarina y descendio al Regional Amateur Federal 2026, última fecha de la zona Revalida, los 5 clasficados.
Un joven de 20 años sufrió múltiples fracturas al impactar su moto contra una camioneta Toyota Hilux en avenida Libertador y Las Palmas, en San Juan.
La Capital Internacional del Vino participó activamente en el evento que reunió a referentes del sector turístico de Cuyo en La Punta provincia de San Luis
Fue un cero a cero que castigó su falta de profundidad, el lado positivo es que sigue en zona de clasificación y lo negativo es que se acercan perseguidores.
Se disputó el 6° capítulo fecha del campeonato de pista y critérium, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.