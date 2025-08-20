Paso Cristo Redentor Cerrado

Alerta ANMAT: retiran lote de tomate Marolio

Defensa al Consumidor de San Juan supervisa supermercados tras la alerta de ANMAT por un lote de tomate triturado Marolio con posibles parásitos.

964238-11-2La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan inició un operativo de control luego de que la ANMAT advirtiera sobre la posible presencia de parásitos en un lote de tomate triturado marca Marolio.

El organismo nacional informó que la alerta corresponde al RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. abril 2027), elaborado por Marolio S.A. en Mendoza. La medida surgió tras denuncias de familias en Rojas, provincia de Buenos Aires, que recibieron el producto en la distribución escolar.

San Juan: Defensa al Consumidor actúa tras alerta de ANMAT por tomate triturado

La ANMAT recomendó no consumir el lote identificado y entregarlo a las autoridades sanitarias locales, además de solicitar a los comercios suspender su venta y contactar a sus proveedores.

En San Juan, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, señaló que tras conocerse la disposición “hemos trabajado en mayoristas y detectamos que solo Maxi Consumo tenía el producto, pero ya lo retiró de circulación”. Además, informó que se mantienen operativos de control en supermercados para evitar que el alimento llegue a los consumidores.

La investigación sigue activa y se coordina entre Mendoza, Buenos Aires y el resto del país con el objetivo de resguardar la salud de la población.

