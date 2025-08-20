Godoy Cruz: decomisan 235 kilos de carne y clausuran carnicerías
La comuna llevó a cabo un importante operativo de fiscalización en carnicerías de todo el departamento. El decomiso de la carne fue por riesgo sanitario.
Defensa al Consumidor de San Juan supervisa supermercados tras la alerta de ANMAT por un lote de tomate triturado Marolio con posibles parásitos.Sociedad20/08/2025Periodistas CuyoNoticias
La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan inició un operativo de control luego de que la ANMAT advirtiera sobre la posible presencia de parásitos en un lote de tomate triturado marca Marolio.
El organismo nacional informó que la alerta corresponde al RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. abril 2027), elaborado por Marolio S.A. en Mendoza. La medida surgió tras denuncias de familias en Rojas, provincia de Buenos Aires, que recibieron el producto en la distribución escolar.
San Juan: Defensa al Consumidor actúa tras alerta de ANMAT por tomate triturado
La ANMAT recomendó no consumir el lote identificado y entregarlo a las autoridades sanitarias locales, además de solicitar a los comercios suspender su venta y contactar a sus proveedores.
En San Juan, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, señaló que tras conocerse la disposición “hemos trabajado en mayoristas y detectamos que solo Maxi Consumo tenía el producto, pero ya lo retiró de circulación”. Además, informó que se mantienen operativos de control en supermercados para evitar que el alimento llegue a los consumidores.
La investigación sigue activa y se coordina entre Mendoza, Buenos Aires y el resto del país con el objetivo de resguardar la salud de la población.
La comuna llevó a cabo un importante operativo de fiscalización en carnicerías de todo el departamento. El decomiso de la carne fue por riesgo sanitario.
La prestigiosa psicóloga chilena se presenta este miércoles 20 de agosto en el Teatro Plaza, para reencontrarse con el público mendocino, en dos funciones.
Más de 100 docentes escucharon a la referente brasileña Gois Morales, sobre diversos proyectos que implementan algunas escuelas en San Luis. Abordaron su relación con el cuidado de los recursos naturales, los ecosistemas y las problemáticas territoriales de cada región.
Este viernes 22, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. El escenario del Teatro Mendoza recibirá a The Celebration Band.
Durante cuatro días, el público pudo disfrutar de food trucks, shows en vivo y más de 200 stands con juguetes, indumentaria y accesorios.
Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.
Son 23 jóvenes que serán parte del proyecto de intercambio educativo internacional "Si estudiara al otro lado del Atlántico". Jefes comunales de Mendoza y Maipú, presentes.
La jefa comunal Norma Velázquez exigió retractación a Pablo Oro por difundir un documento oficial. FOPEA advirtió sobre un ataque a la prensa.
La Municipalidad de Godoy Cruz organiza esta maratón en el Parque San Vicente para alumnos de 4to año de las escuelas del departamento el 21 de setiembre.
Son 23 jóvenes que serán parte del proyecto de intercambio educativo internacional "Si estudiara al otro lado del Atlántico". Jefes comunales de Mendoza y Maipú, presentes.
En sendos controles de Gendarmería, efectivos detectaron los paquetes con droga, en un colectivo y un camión respectivamente. Los involucrados fueron detenidos.
La jefa comunal Norma Velázquez exigió retractación a Pablo Oro por difundir un documento oficial. FOPEA advirtió sobre un ataque a la prensa.
Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.