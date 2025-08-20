Paso Cristo Redentor Cerrado

Detienen a joven por asaltar a chofer de DIDI

Un hombre de 23 años fue detenido en Santa Lucía acusado de robar $40.000 a un chofer de DIDI tras simular ser pasajero. La UFI Flagrancia investiga el caso.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 7.42.40 PMUn hombre de 23 años fue detenido en el municipio sanjuanino de Santa Lucía tras robarle a un chofer de la aplicación DIDI. El hecho ocurrió en la intersección de calles Sargento Méndez y Hermes Quijada, donde el conductor identificado como Primo fue abordado por un pasajero que resultó ser un delincuente.

San Juan: detuvieron a un joven por asaltar a un chofer de DIDI en Santa Lucía

Según informó la Policía de San Juan, el sospechoso, identificado como Renzo Nahuel Martin, simuló ser usuario de la plataforma para luego atacar al chofer y sustraerle $40.000 en efectivo, antes de darse a la fuga.

Tras la denuncia, efectivos policiales lograron aprehenderlo a pocas cuadras del lugar. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, con la intervención del ayudante fiscal Dr. Sergio Cuneo.

Martin permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.

