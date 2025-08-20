Cortes de tránsito por el partido en el Feliciano Gambarte

San Rafael capital del hóckey social con más de 40 equipos
San Rafael volvió a vibrar con el inicio del *Torneo Clausura de Hockey Acción*, uno de los certámenes de hockey social más importantes de la Argentina.
El Municipio de Godoy Crua realizará un importante despliegue por el encuentro entre el Expreso y Atlético Mineiro, se denomina Operativo Tomba.Deportes20/08/2025Deportes CuyoNoticias
Este jueves, el Club Godoy Cruz Antonio Tomba disputará un nuevo encuentro en el Gambarte, esta vez por Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro. Como es habitual, la comuna dispondrá un amplio despliegue para garantizar el uso responsable del espacio público.
De esta manera, habrá una serie de cortes de tránsito a partir de las 13:30, con el objetivo de ordenar la zona lindante al estadio. Además, es importante resaltar que el único estacionamiento autorizado es el medido.
Av. Gob. R. Videla y Bajada a calle Montecaseros costado Oeste.
Av. Gob. R. Videla y Bajada a calle Montecaseros costado Este.
Balcarce y Gral. Espejo (Guaymallén).
Lencinas y Remedios de Escalada (Guaymallén).
Lencinas y Mitre.
Avellaneda y Belgrano.
Montecaseros y Balcarce.
Zapata y Brandsen (Guaymallén).
Lencinas y Godoy Cruz (corte circulación Lencinas al Oeste).
Balcarce y J. Newbery (sobre el puente – corte circulación al Norte).
A. Tomba y Aconcagua (corte circulación calle Tomba).
A. Tomba y Dorrego (corte circulación calle Tomba).
Lencinas y Belgrano.
Belgrano y Dorrego.
Para ordenar la circulación y el uso del espacio público, se implementó un sistema de estacionamiento medido eventual. El mismo, funcionará dos horas antes y dos horas después del partido.
Esta modalidad se aplicará en más de 15 tramos de calles claves, entre ellas:
Lencinas (costado Sur, entre Mitre y San Martín).
Dorrego (ambos costados, entre Belgrano y Balcarce).
Mitre, Balcarce, Belgrano, Garibaldi, Vaquié, Montecaseros, Avellaneda.
Thomas Edison, Yapeyú, Emilio Zolá, Juan de Garay, Presidente Alvear.
Jean Jaures, Marconi, Dr. Erlich, entre otras.
Entonces, este esquema contribuye a la fluidez vehicular. De manera tal que, evita el congestionamiento en una zona que, durante estos eventos, concentra una gran cantidad de automóviles.
Por otra parte, el Municipio impulsará acciones de concientización de 18 a 19 para procurar el cuidado del ambiente y evitar que se tiren residuos en la vía pública.
Así, habrá intervenciones en la plaza Tomás Godoy Cruz, el Espacio Verde Pescarmona, los boulevards Roque Pérez y San Charbel y en el Parque Mitre.
El encuentro entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro se jugará desde las 19 en el estadio Feliciano Gambarte, es el partido revancha del jugado en Belo Horizonte donde los brasileños se impusieron 2 a 1.
San Rafael volvió a vibrar con el inicio del *Torneo Clausura de Hockey Acción*, uno de los certámenes de hockey social más importantes de la Argentina.
Disputadas tres fechas, Facundo Ambrossi lidera las posiciones con 13 puntos, Bruno Contreras 11, Camilo Mendoza 8, Franco Vecchi y Ramiro Castro 5,
La 4ta edición de la competencia de trail tuvo esta convocatoria excelente de runners. El Kayak club San Juan fue el punto de largada para las distancias.
La Municipalidad de Godoy Cruz organiza esta maratón en el Parque San Vicente para alumnos de 4to año de las escuelas del departamento el 21 de setiembre.
Bajo el lema “Corre por la Nutrición Infantil”, el Municipio de la capital mendocina acompaña esta iniciativa que une deporte y solidaridad.
Tanto Huracan Las Heras como Deportivo Guaymallén han ganado los 6 partidos disputados del Clausura de la Liga, a 2 puntos le siguen Argentino y Fadep.
San Luis vive un fin de semana a puro rugby con curso infantil gratuito, campus juvenil y la quinta fecha del torneo provincial en Chancay.
Aunque el marcador parezca exagerado no se puede discutir la legitimidad del triunfo de Boca sobre Independiente Rivadavia, un Azul muy desteñido.
Junior Achievement Cuyo y el Ministerio de Educación de San Juan, se unen para para impulsar trayectos de formación docente para enseñar finanzas.
Son 23 jóvenes que serán parte del proyecto de intercambio educativo internacional "Si estudiara al otro lado del Atlántico". Jefes comunales de Mendoza y Maipú, presentes.
En sendos controles de Gendarmería, efectivos detectaron los paquetes con droga, en un colectivo y un camión respectivamente. Los involucrados fueron detenidos.
La jefa comunal Norma Velázquez exigió retractación a Pablo Oro por difundir un documento oficial. FOPEA advirtió sobre un ataque a la prensa.
Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.