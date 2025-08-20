Cortes de tránsito por el partido en el Feliciano Gambarte

Este jueves, el Club Godoy Cruz Antonio Tomba disputará un nuevo encuentro en el Gambarte, esta vez por Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro. Como es habitual, la comuna dispondrá un amplio despliegue para garantizar el uso responsable del espacio público.

De esta manera, habrá una serie de cortes de tránsito a partir de las 13:30, con el objetivo de ordenar la zona lindante al estadio. Además, es importante resaltar que el único estacionamiento autorizado es el medido.

Cuáles serán los cortes de tránsito

Av. Gob. R. Videla y Bajada a calle Montecaseros costado Oeste.

Av. Gob. R. Videla y Bajada a calle Montecaseros costado Este.

Balcarce y Gral. Espejo (Guaymallén).

Lencinas y Remedios de Escalada (Guaymallén).

Lencinas y Mitre.

Avellaneda y Belgrano.

Montecaseros y Balcarce.

Zapata y Brandsen (Guaymallén).

Lencinas y Godoy Cruz (corte circulación Lencinas al Oeste).

Balcarce y J. Newbery (sobre el puente – corte circulación al Norte).

A. Tomba y Aconcagua (corte circulación calle Tomba).

A. Tomba y Dorrego (corte circulación calle Tomba).

Lencinas y Belgrano.

Belgrano y Dorrego.

Estacionamiento medido

Para ordenar la circulación y el uso del espacio público, se implementó un sistema de estacionamiento medido eventual. El mismo, funcionará dos horas antes y dos horas después del partido.

Esta modalidad se aplicará en más de 15 tramos de calles claves, entre ellas:

Lencinas (costado Sur, entre Mitre y San Martín).

Dorrego (ambos costados, entre Belgrano y Balcarce).

Mitre, Balcarce, Belgrano, Garibaldi, Vaquié, Montecaseros, Avellaneda.

Thomas Edison, Yapeyú, Emilio Zolá, Juan de Garay, Presidente Alvear.

Jean Jaures, Marconi, Dr. Erlich, entre otras.

Entonces, este esquema contribuye a la fluidez vehicular. De manera tal que, evita el congestionamiento en una zona que, durante estos eventos, concentra una gran cantidad de automóviles.

Por otra parte, el Municipio impulsará acciones de concientización de 18 a 19 para procurar el cuidado del ambiente y evitar que se tiren residuos en la vía pública.

Así, habrá intervenciones en la plaza Tomás Godoy Cruz, el Espacio Verde Pescarmona, los boulevards Roque Pérez y San Charbel y en el Parque Mitre.

El partido

El encuentro entre Godoy Cruz y Atlético Mineiro se jugará desde las 19 en el estadio Feliciano Gambarte, es el partido revancha del jugado en Belo Horizonte donde los brasileños se impusieron 2 a 1.