Lo perdió el Tomba sobre el final ante el Mineiro

Jugó un gran partido en Belo Horizonte, pero no lo pudo aguantar y cayó 2-1 ante Atlético Mineiro, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras la salida de Esteban Solari y la llegada de Walter Ribonetto como nuevo entrenador, el Tomba sumó su séptimo partido sin ganar.

El flamante DT optó por la inclusión de Pol Fernández en mitad de cancha junto a Nicolás Fernández y Vicente Poggi, con el objetivo de tapar y contrarrestar la jerarquía del Galo en el centro del campo al limitar el juego de Alan Franco y Gabriel Menino.

El Bodeguero abrió el marcador a los 37 minutos gracias a Santino Andino. El juvenil captó la pelota cerca de la medialuna del área rival, gambeteó a Lyanco, definió con un bombazo al primer palo de Everson y puso el 1-0 para el equipo argentino.

Cuando el Tomba tenía el encuentro controlado y más parecía complicársele al Galo en el segundo tiempo, Guillherme Arana envió un centro desde el costado izquierdo y Franco Petroli, arquero del Bodeguero, le erró al cálculo y falló en la salida cuando quiso cortar el envío.

Dicho error le permitió al argentino Tomás Cuello definir con el arco libre, marcar el inmerecido empate para el cuadro brasileño y levantar un Arena MRV que murmullaba más que nunca.

Sobre el final del encuentro y tras una excelente jugada colectiva, el ingresado Reinier asistió de pecho a Hulk. Este ingresó al área y con un zurdazo puso el segundo y le dio el triunfo al conjunto de Cuca, que buscará sostener la ventaja obtenida el próximo miércoles en Mendoza.

Párrafo aparte en lo que parece una constante cuando juega un equipo argentino en Brasil. Los hinchas tombinos denunciaron que fueron atacados por la policia brasileña al terminar el partido. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a estos repudiables hechos.

Sintesis

Atlético Mineiro: 2

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso, Guilermo Arana; Alan Franco, Alan Franco, Gustavo Scarpa; Rony, Tomás Cuello, Hulk. DT: Cuca. / Cambios: Alexander x Menino, Igor Gomez x Scarpa, Gabriel Teixeira x Rony, Dudú x Natanael, Reinier x Lyanco.

Godoy Cruz: 1

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Vicente Poggi, Guillermo Pol Fernández; Facundo Altamira, Nicolás Fernández, Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto. /Cambios: Luca Martinez Dupuy x Auzmendi, Daniel Barrea x Altamira, Walter Montoya x Nicolás Fernandez, Juan Escobar x Arce, Bastian Yañez x Andino.

Goles: PT: 37: Andino (GC)/ ST: 23: Cuello (AM), 42: Hulk (AM)

Árbitro: Alexis Herrera

Estadio: Arena MRV de Belo Horizonte, Minas Gerais

Fotos: Prensa Godoy Cruz

Fuente: El Gráfico