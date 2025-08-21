Deportivo Maipú volvió a perder en el norte

Era el partido que había sido aplazado en su oportunidad porque los tucumanos debían jugar con River por Copa Argentina (fueron eliminados), la urgencia era para el dueño de casa que tras haber perdido la temporada las dos veces la chance de ascensos es obligado a dar pelea arriba como lo exigen sus hinchas casi desde el arranque del partido.

En la primera media hora de juego no hubo alternativas de riesgo en ninguna de las dos porterías y el local sacó diferencias sobre los 35 minutos, córner para el dueño de casa, Rodriguez consigue ceder el esférico para que Esquivel le meta un sablazo que se transfomaría en el 1 a 0 favorable al "Ciruja"

Para el complemento ambos DT movieron en banco (los dos terminaron con las 5 modificaciones reglamentarias cada uno), buscando uno asegurar el resultado y el otro buscar el empate, se le dio al primero cuando hubo falta en el área mendocino, penal y el arquero Sand devenido en goleador ejecutó la pena máxima para el 2 a 0 para el local.

Parecía ya asunto sentenciado pero a falta de casi 10 minutos un fuerte remate de Paredes se coló abajo, era el descuento maipucino que alentaba esperanzas, pero era poco el tiempo que quedaba, las agujas del reloj marcaban el tiempo inexorable y terminó con la segunda derrota de Maipú en pocos dias, Salta y Tucumán le fueron adversas.

Posiciones

Lo bueno,como era partido único no cambia la tabla de posiciones y Maipú sigue en zona de Reducido. Asi quedaron las posiciones en el grupo: Deportivo Madryn 47, Atlanta 44, San Miguel y San Martín de Tucumán 43, Patronato 41, Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez 40, Deportivo Maipú 36.

En la próxima fecha el Deportivo Maipú será local de Los Andes, los milrayitas de Lomas de Zamora se encuentran solo un punto debajo del Cruzado por lo que en el partido del próximo domingo a las 15.30 en calle Vergara estarán peleando por ese 8vo lugar del Reducido para buscar el segundo ascenso en la categoría.

Sintesis

San Martín de Tucumán: 2

Darío Sand; Federico Murillo, Guillermo Rodriguez, Juan Orellana, Anibal Paz; Juan Cuevas, Matías García, Ulises Vera, Franco García; Martín Pino y Juan Cruz Esquivel. DT: Mariano Campodónico./ Cambios: Hernán Zuliani x Esquivel, Nahuel Cainelli x Murillo, Leonardo Monges x Cuevas, Leonardo Monroy x Vera, Nicolás Castro x Paz.

Deportivo Maipú: 1

Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Aarón Agüero, Luciano Arnijas, Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Emiliano Ozuna; Franco Saccone, Pio Bonacci. DT: Alexis Matteo/ Cambios: Rubens Sambueza x Saccone, Tomás Silva x Ozuna, Matías Villarreal x Bonfigli, Iván Sandoval x Bonacci, Nicolás Castro x Paz.

Goles: PT: 30: Esquivel (SM)/ ST: 20: Sand de penal (SM), 36: Paredes (DM)

Árbitro: Carlos Andrés Córdoba Figueroa

Estadio: La Ciudadela

