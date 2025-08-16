El irregular Deportivo Maipú cayó derrotado en Salta

El equipo mendocino pudo empatar pero se encontró con la figura de Federico Abadía, quien es dueño de la valla menos vencida de la zona (con 15 goles en contra en 27 partidos). Al menos un punto hubiera sido valiosísimo teniendo en cuenta que el miercoles jugará su partido pendiente con San Martin de Tucumán, por ello el plantel se quedará en el Norte.

El gol llegó cuando los equipos todavía se estaban acomodando para el segundo tiempo, el Albo salteño sacó ventaja de una pelota parada: a los 46′ Ivo Cháves anticipó a todos dentro del área para conectar de cabeza un centro proveniente de un preciso tiro libre ejecutado por Lautaro Montoya. Fue el gol del partido que terminaría 1 a 0 para los locales.

Despues de esa jugada se iría expulsado el técnico del Deportivo Maipú, Alexis Matteo tras una fuerte discusión verbal con el árbitro del partido Ariel Franklin. En los minutos finales, el local apostó a aguantar el resultado y jugar de contra. Maipú, con más actitud que ideas, buscó el empate, pero le faltó lucidez y contundencia para igualar.

El Botellero dejó pasar una buena oportunidad para sumar fuera de casa frente a un rival directo. Más allá de la caída, Deportivo Maipú se mantiene en Zona de Reducido. Se quedan en Salta para viajar el miercoles a Tucumán para enfrentar a San Martin que en la tabla supera a Maipú por 3 puntos y el domingo en casa frente a Los Andes.

El lider de la zona es Deportivo Madryn con 46 puntos, su escolta Atlanta con 43, luego se ubican Gimnasia y Tiro y San Miguel con 40, Tristán Suárez 39, Patronato de Paraná 38 y Deportivo Maipú 36. El próximo compromiso del botellero será de local ante calle Vergara ante Los Andes, el "milrayitas" de Lomas de Zamora. Jugarán el domingo 24 a las 15.30

Síntesis

Gimnasia y Tiro: 1

Federico Abadía; Ivo Chaves, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Lautaro Montoya; Facundo Heredia, Franco Sivetti, Nicolás Rinaldi, José Mendoza, Lautaro Gordillo y Renzo Reynaga. DT: Fernando Quiroz/ Cambios: Nicolás Contín x Reynaga, Jonás Aguirre x Méndez, Walter Busse x Gordillo, Fabricio Rojas x Heredia.

Deportivo Maipú: 0

Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Aguero, Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Franco Saccone; Pio Bonacci, Emiliano Ozuna. DT: Alexis Matteo/ Cambios: Matías Villarreal x Mansilla, Marco Campagnaro x Saccone, Agustín Gaitán x De la Reta, Rubens Sambueza x Ozuna, Iván Sandoval x Bonfigli.

Gol: ST: 1: Chaves (GyT)

Árbitro: Adrián Franklin

Estadio: David Michel Torino (Gigante del Norte)

Fotos: Javier Rueda - El Tribuno de Salta