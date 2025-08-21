Maipú celebrará el “Día del Padre Mendocino” con una Peña Sanmartiniana

Se suspenden las clases en toda la provincia de San Juan
La medida es para turnos tarde, vespertino y nocturno de este jueves 21 de agosto y alcanza a todos los niveles y modalidades ante el alerta de viento Zonda
El próximo 24 de agosto la Casa de las Bóvedas será escenario de un encuentro cultural con música cuyana, ballets y gastronomía típica, en homenaje al legado del General José de San MartínSociedad21/08/2025Redacción CuyoNoticias
Maipú se prepara para vivir una jornada especial en homenaje al General José de San Martín, en el marco del “Día del Padre Mendocino”, que se conmemora cada 24 de agosto en recuerdo del natalicio de su hija, Mercedes Tomasa de San Martín.
El próximo domingo 24 de agosto, la Casa de las Bóvedas, ubicada en Ruta Provincial 50, kilómetro 110, en Rodeo del Medio, será escenario de la Peña Sanmartiniana, un encuentro popular que busca rescatar la tradición, la historia y la identidad cuyana.
El evento se desarrollará de 11 a 15 horas y contará con una variada propuesta cultural y gastronómica: música cuyana en vivo, presentaciones de ballets folclóricos y el tradicional locro que acompañará la jornada de celebración.
“San Martín es un símbolo de libertad y un referente en todo el mundo, pero también un vecino ilustre que dejó huella en nuestra tierra cuyana. Celebrar el Día del Padre Mendocino es una manera de honrar su legado y mantener vivas nuestras raíces culturales”, destacó el intendente Matías Stevanato, resaltando la importancia de esta fecha para la comunidad.
La medida es para turnos tarde, vespertino y nocturno de este jueves 21 de agosto y alcanza a todos los niveles y modalidades ante el alerta de viento Zonda
La comuna llevó a cabo un importante operativo de fiscalización en carnicerías de todo el departamento. El decomiso de la carne fue por riesgo sanitario.
Defensa al Consumidor de San Juan supervisa supermercados tras la alerta de ANMAT por un lote de tomate triturado Marolio con posibles parásitos.
La prestigiosa psicóloga chilena se presenta este miércoles 20 de agosto en el Teatro Plaza, para reencontrarse con el público mendocino, en dos funciones.
Más de 100 docentes escucharon a la referente brasileña Gois Morales, sobre diversos proyectos que implementan algunas escuelas en San Luis. Abordaron su relación con el cuidado de los recursos naturales, los ecosistemas y las problemáticas territoriales de cada región.
Este viernes 22, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. El escenario del Teatro Mendoza recibirá a The Celebration Band.
Durante cuatro días, el público pudo disfrutar de food trucks, shows en vivo y más de 200 stands con juguetes, indumentaria y accesorios.
Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.
La localidad invertirá más de $44 millones en un SUM y bicisendas que conectarán el casco urbano con el balneario, fomentando empleo y turismo.
Junior Achievement Cuyo y el Ministerio de Educación de San Juan, se unen para para impulsar trayectos de formación docente para enseñar finanzas.
El Partido de los Jubilados celebró que la lucha iniciada por adultos mayores y sus familias haya logrado trascender fronteras partidarias y movilizar a otras fuerzas políticas a acompañar este reclamo histórico.
La prestigiosa psicóloga chilena se presenta este miércoles 20 de agosto en el Teatro Plaza, para reencontrarse con el público mendocino, en dos funciones.
La próxima instancia provincial, se desarrollará el miércoles 3 de septiembre y reunirá a los trabajos destacados por su creatividad, innovación y compromiso con la investigación.