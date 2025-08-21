Paso Cristo Redentor Cerrado

Maipú celebrará el “Día del Padre Mendocino” con una Peña Sanmartiniana

El próximo 24 de agosto la Casa de las Bóvedas será escenario de un encuentro cultural con música cuyana, ballets y gastronomía típica, en homenaje al legado del General José de San Martín

Sociedad21/08/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias
Peña Maipú 4
Maipú se prepara para vivir una jornada especial en homenaje al General José de San Martín, en el marco del “Día del Padre Mendocino”, que se conmemora cada 24 de agosto en recuerdo del natalicio de su hija, Mercedes Tomasa de San Martín.

El próximo domingo 24 de agosto, la Casa de las Bóvedas, ubicada en Ruta Provincial 50, kilómetro 110, en Rodeo del Medio, será escenario de la Peña Sanmartiniana, un encuentro popular que busca rescatar la tradición, la historia y la identidad cuyana.

El evento se desarrollará de 11 a 15 horas y contará con una variada propuesta cultural y gastronómica: música cuyana en vivo, presentaciones de ballets folclóricos y el tradicional locro que acompañará la jornada de celebración.

“San Martín es un símbolo de libertad y un referente en todo el mundo, pero también un vecino ilustre que dejó huella en nuestra tierra cuyana. Celebrar el Día del Padre Mendocino es una manera de honrar su legado y mantener vivas nuestras raíces culturales”, destacó el intendente Matías Stevanato, resaltando la importancia de esta fecha para la comunidad.

