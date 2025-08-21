Ciclistas sanjuaninos en los Panamericanos Junior

El Tomba eliminado de la Copa Sudamericana
Godoy Cruz perdio con Atletico Mineiro 1 a 0 y terminó su participación en el certamen internacional, el lunes por el Clausura recibirá a Vélez Sarsfield.
Delfina Dibella Latorre y Ramiro Videla Páez disputaron las pruebas de pelotón en ruta con la Selección Argentina de ciclismo en Asunción.Deportes21/08/2025Deportes CuyoNoticias
Los ciclistas sanjuaninos finalizaron sus experiencias, por demás positivas, en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, banquete por excelencia que desde el sábado 09 hasta el sábado 23 reunirá en la capital de Paraguay a una gran camada de talentosos y jóvenes deportistas con proyección internacional.
Ambas carreras se llevaron a cabo en un circuito rutero de 13,3 kilómetros de extensión, conocido por lugareños como Costanera de Asunción. La etapa femenil se puso en marcha a las 9:00 (mismo horario de Buenos Aires), con 39 participantes predispuestas para recorrer ocho veces el trazado dispuesto y así totalizar 106,4 KM de carrera.
La presencia sanjuanina llevó el sello de Dibella Latorre, quien días atrás representó al país en la especialidad contrarreloj individual y se despachó con la medalla de bronce en su haber. En esta otra ocasión, Delfina acabó con su esfuerzo en el puesto 16 (02:52:02) a 43 segundos del primer puesto. El escalón más importante del podio se tiñó de celeste y blanco por el triunfo notable de Julieta Benedetti (02:51:19 segundos), quien ganó la presea de oro. La mendocina superó a la ecuatoriana Natalie Revelo Bossano y la colombiana Natalia Garzón, medallista de plata y bronce respectivamente.
La contienda masculina comenzó después, sobre las 13 horas, con sólo 39 ciclistas en la línea de partida de los 47 inscriptos de manera provisional. Entre las esperanzas argentinas estuvo Videla Páez, quien también participó en la modalidad de pista. De hecho, el sanjuanino fue parte de la cuaterna que logró la medalla de plata en la persecución por equipos. Los varones corrieron por el mismo circuito, pero lo hicieron 11 veces para un acumulado de 146,0 KM de carrera. Ramiro culminó con la exigente prueba ubicándose en el décimo puesto del clasificador. Completó la etapa en 03:23:26 seg, a 4:52 segundos del podio. El ganador fue José Antonio de México (03:18:34 seg.), escoltado por el uruguayo Ciro Pérez Álvarez y el bonaerense argentino Octavio Iván Salmon.
Fotografías: Prensa Comité Olímpico Argentino (portada) y Prensa Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.
Créditos: Prensa Comité Olímpico Argentino.
