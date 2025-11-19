Accidente en curva 2 de Los Caracoles en el paso a Chile

Este miércoles a medio día, en vísperas a un corte programado del paso internacional Cristo Redentor, se reporta un accidente en la curva 2 de los Caracoles en territorio chileno. Un camión volcó y quedó al costado del ruta, por el momento el tránsito es normal en la zona del siniestro.

La información inicial indica que el transporte de carga iba al mando de una chofer de nacionalidad brasileña quien se encuentra en buen estado. Se recomienda precaución al transitar por la zona debido a las condiciones de la ruta y la presencia de vehículos detenidos.

Caracoles

La zona de los Caracoles de ruta 60 en la comuna de Los Andes, Chile, es de muy difícil tránsito por sus 29 curvas cerradas y pendientes pronunciadas que se encuentran luego de pasar el puesto fronterizo Los Libertadores, principal paso fronterizo de Argentina.

La chofer brasilera se encuentra en buen estado de salud, según el informe de Gendarmería Nacional quien además comunicó el normal tránsito en la zona del siniestro que habría sido en solitario sin víctimas fatales ni heridos graves en este caso.

Se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia y estar atentos a posibles cortes o demoras en el tránsito. Evitar maniobras bruscas en curvas cerradas.

Por último se recomienda consultar el estado del paso a Chile Cristo Redentor ya que cerrará esta noche a partir de las 22:00 horas en Uspallata y en Guardia Vieja del lado chileno hasta las 07:00 horas de mañana jueves por trabajos en el túnel internacional.