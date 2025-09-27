Esta tarde Marista - Jockey Club la gran final

Por un lado estará el local, Marista RC, que viene de vencer a Estudiantes de Paraná en las semifinales por 33 a 24, mientras que Jockey Club de Córdoba accedió a la definición tras triunfar, tras un electrizante tiempo extra, a Duendes por 41 a 27.

El país estará con los ojos puestos en este duelo que enfrenta a los dos mejores equipos del certamen. Daniel Rocuzzo, head coach de Marista, detalló el crecimiento de Marista durante el torneo y las expectativas de cara a la final: “Llegamos con mucha confianza, en pleno crecimiento. Estamos decididos en realizar lo que hemos estudiado, tanto lo nuestro como lo del rival. Creo que será un partido muy intenso y que seguramente se defina por detalles y sobre el final”. Además, confesó que es un evento particular al disputarse por primera vez la final del Torneo del Interior Copa Zurich en casa de Marista: “Es un contexto muy lindo para jugar. Disputar un partido de esta envergadura en el club no había pasado nunca y es un orgullo inmenso. Es muy importante para nuestros jugadores, pero también para las familias del rugby en Mendoza”.

Por su parte, Javier Fiori, entrenador en jefe de Jockey Club de Córdoba, destacó la felicidad de jugar nuevamente una final con el club cordobés: “Estar de nuevo en una definición es un orgullo y una gran alegría para nuestro club. Es fruto de un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, tanto jugadores, staff y también dirigente. Para el partido del sábado, Jockey llega muy bien y con muchas ganas. Enfrente estará Marista, un gran rival que juega muy bien al rugby así que seguramente será un encuentro muy parejo. Esperemos que sea una linda final para ver y que ambos equipos puedan demostrar en la cancha lo que se viene haciendo”.

Data



Sábado 27 de septiembre las 15:30 h

Por Disney+ Plan Premium

Referee: Pablo Deluca

Formaciones

Marista RC:

1. Alejandro Pronce, 2. Maximiliano Montillo, 3. Jesús Porro, 4. Agustín Sarelli, 5. Valentín Gozálvez, 6. Tomás Gómez González, 7. Agustín Gómez González (C), 8. Telmo Fernández, 9. Lucca Filizzola, 10. Bautista Filizzola, 11. Lucas Bartolini, 12. Santiago Dora, 13. Alejo Videla, 14. Lisandro Sosa Jiranek, 15. Julián HernándezSuplentes: 16. Tomás Bartolini, 17. Gabriel Pronce, 18. Marcos Porro, 19. Fausto Fernández, 20. Gerónimo Tejada, 21. Genaro Podestá, 22. Francisco Allamand, 23. Matías Colomer.

Jockey Club Córdoba:

1. Agustín Peralta, 2. Leandro Nassif, 3. Francisco Etchegorry, 4. Santiago Toya, 5. Lautaro Ramírez, 6. Augusto Cugnini (C), 7. Gonzalo Maldonado, 8. Patricio Molina, 9. Nicolás Viola, 10. Facundo Rodríguez, 11. Jerónimo Carballo, 12. Julio Deheza, 13. Leonardo Gea Salim, 14. Manuel Carrara, 15. Julián ViolaSuplentes: 16. Ignacio Palomeque, 17. Santiago Pulella, 18. Octavio Filippa, 19. Abraham Elias, 20. Francisco Toya, 21. Marcelo Blanco, 22. Gonzalo Masin, 23. Tomás Bergero.