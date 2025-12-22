Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva

Un despacho de ESPN señala que Juan Cruz Yacopini continúa en estado grave en la Clínica de Cuyo, donde permanece internado tras sufrir un accidente el viernes mientras navegaba con sus amigos por el dique El Carrizal. El mendocino decidió zambullirse en el río por el calor que hacía, sin notar que estaba en una zona de poca profundidad, y se golpeó fuertemente la cabeza. Luego de ser asistido por sus amigos, intervino el Servicio de Emergencias Coordinado y fue reanimado por el personal médico (había sufrido un paro cardiorrespiratorio).

Yacopìni tiene inflamada la médula espinal y el impacto comprometió las vértebras cervicales C1 y C2. Además, presenta líquido en uno de sus pulmones y tiene asistencia para el funcionamiento de algunos órganos que no responden. Los médicos aguardan que los órganos vuelvan a funcionar y que la médula se desinflame para realizarle cirugías.

Yacopini fue un gran animador de las últimas tres ediciones del Dakar (finalizó séptimo en 2023 y 2025) y en la edición de 2026 iba a correr como piloto oficial de Toyota en el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica. Ante la situación sufrida por el piloto, el equipo publicó un comunicado.

“Toyota Gazoo Racing Sudáfrica ha recibido noticias desafortunadas respecto a nuestro piloto Juan Cruz Yacopini. Si bien los detalles aún son limitados y se basan en la información que ha trascendido públicamente, la situación es claramente delicada. En este contexto, Juan Cruz Yacopini no participará del Rally Dakar 2026.

En este momento, nuestros pensamientos están con Juan Cruz, su familia y sus seres queridos. En nombre de todos los integrantes de del equipo le deseamos fortaleza y valentía para atravesar este difícil momento. Continuaremos siguiendo de cerca la evolución de la situación y se brindarán nuevas comunicaciones en caso de que haya información confirmada y pertinente para compartir”, rezó el enunciado.