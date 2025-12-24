La Hoja de ruta de Godoy Cruz y Deportivo Maipú

Mendocinos jugarán el Mundial de Metegol
El equipo paralímpico de metegol disputará el Mundial en Sicilia Italia los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026, bajo la organización de la ITSF.
Después de 17 temporadas consecutivas en primera división, el Tombavolverá a la categoría y deberá jugar en la Zona A. Disputará el interzonal con Deportivo Maipú, no jugará el Clásico de Cuyo ante San Martín (SJ), al menos en la fase regular, y su debut será ante Ciudad Bolívar, recién ascendido del Federal A, en el Feliciano Gambarte.
Fecha 1 (7/2): Godoy Cruy vs. Ciuda de Bolívar
Fecha 2 (14/2): Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz
Fecha 3 (21/2): Godoy Cruz vs Deportivo Madryn
Fecha 4 (28/2): Central Norte vs Godoy Cruz
Fecha 5 (7/3): Godoy Cruz vs Ferro
Fecha 6 (14/3): Chaco For Ever vs Godoy Cruz
Fecha 7 - (21-3) Interzonal -Godoy Cruz vs Deportivo Maipú (aún no están definidas las localías)
Fecha 8 (28/3): Godoy Cruz vs Acassuso
Fecha 9 (4/4): San Telmo vs Godoy Cruz
Fecha 10 (11/4): Godoy Cruz vs San Miguel
Fecha 11 (18/4): Colon vs Godoy Cruz
Fecha 12 (25/4): Godoy Cruz vs Dep. Morón
Fecha 13 (2/5): Godoy Cruz vs Racing de Córdoba
Fecha 14 (9/5): Los Andes vs Godoy Cruz
Fecha 15 (16/5): Godoy Cruz v s All Boys
Fecha 16 (23/5): Estudiantes vs Godoy Cruz
Fecha 17 (30/5): Godoy Cruz vs Mitre de Santiago del Estero
Fecha 18 (6/6): Almirante Brown vs Godoy Cruz
Para la segunda rueda se invierten las localías y se mantiene la programación.
El otro representante cuyano en la categoría será el Cruzado, que disputará su sexta edición consecutiva de un torneo que lo tuvo muy cerca del ascenso en 2023, cuando perdió ante Deportivo Riestra la final del reducido.
Fecha 1 (7/2) Agropecuario vs Deportivo Maipú
Fecha 2 (14/2) Deportivo Maipú vs Atlético Rafaela
Fecha 3 (21/2) San Martín de Tucumán vs Deportivo Maipú
Fecha 4 (28/2) Deportivo Maipú vs Gimnasia y Tiro de Salta
Fecha 5 (7/3) Atlanta vs Deportivo Maipú
Fecha 6 (14/3) Deportivo Maipú vs Midland
Fecha 7 (21/3) Interzonal - Godoy Cruz vs Deportivo Maipú (aún no se definen las localías)
Fecha 8 (28/3) Quilmes vs Deportivo Maipú
Fecha 9 (4/4) Deportivo Maipú vs Colegiales
Fecha 10 (11/4) Patronato vs. Deportivo Maipú
Fecha 11 (18/4) Deportivo Maipú vs Almagro
Fecha 12 (25/4) Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú
Fecha 13 (2/5) Témperley vs Deportivo Maipú
Fecha 14 (9/5) Deportivo Maipú vs Nuevo Chicago
Fecha 15 (16/5) San Martín de San Juan vs. Deportivo Maipú
Fecha 16 (23/5) Deportivo Maipú vs Chacarita
Fecha 17 (30/5) Güemes de Santiago del Estero vs Deportivo Maipú
Fecha 18 (6/6) Deportivo Maipú vs Tristán Suárez
En su presentación ante los medios de comunicación, el entrenador de Godoy Cruz manifestó: "Agradecer por la confianza depositada en este cuerpo técnico y asumiéndolo con mucha responsabilidad y con muchas ganas de empezar a trabajar. Es un orgullo estar acá".
Asimismo indicó: "Tenemos que darle a nuestra gente emociones. Que sea un equipo que trabaje, que corra, que presione, que juegue. Ese es el desafío para nuestro cuerpo técnico y poder lograrlo a corto plazo". "Sabemos que va a ser un año largo y muy duro en cuanto a la competencia en sí. Sabemos los patrones que demanda el certamen y vamos a tener que estar ahí muy finos para poder adaptarnos rápidamente", agregó.
Finalmente, sobre el plantel, expresó: "Me imagino un equipo intenso, difícil de enfrentar. Habrá momentos en los cuales la competición nos permita jugar mejor o peor, pero tiene que ser un equipo que desde el primer minuto demuestre lo que quiere".
